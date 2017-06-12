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رياضة
الحضري: حزين لعدم المشاركة أمام تونس
الإثنين 12 يونيو 2017 08:15 ص
عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر
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عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر
علي المصري:
أكد عصام الحضري قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني للفراعنة، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في اختياراته لتشكيل المنتخب، عقب إستبعاده من قائمة الفريق الذي خسر أمام تونس، بهدف نظيف، في مستهل مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون
وأضاف الحضري، عقب اللقاء، أنه بقدر ما هو حزين لعدم المشاركة، إلا أنه لا يجد غضاضة في أن يكون احتياطيا أو خارج القائمة تماما كما حدث في لقاء اليوم، مشيدا بالمنتخب التونسي، الذي لعب مباراة جيدة، ووصفه بالفريق القوي.
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