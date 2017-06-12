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نقل وملاحة

جمارك أرقين تضبط 6 محاولات تهريب

جمارك بورسعيد تضبط 12 حاوية من الالعاب النارية من الصين
جمارك بورسعيد تضبط 12 حاوية من الالعاب النارية من الصين
جمارك بورسعيد تضبط 12 حاوية من الالعاب النارية من الصين

مها أبوودن: 

تمكنت جمارك أرقين على الحدود النصرية السودانية، برئاسة أحمد الصاوي أحمد من ضبط 6  محاولات تهريب لكمية من الأدوية المخدرة والحقن الأسمنتية للعظام والمكملات الغذائية والمنشطات الجنسية وألبان الأطفال والنقد المصرى بالمخالفة للقانون. 

وكانت ثلاثة محاولات منها في جمرك الصادر.

ففى المحاولة الأولى اثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين الي السودان بالاتوبيسات من معبر أرقين اشتبه  موافي محمود موافي مأمور الجمرك في الراكب ع. . ج . .ع 40 سنة وبتفتيشه تبين وجود 40 حقنة أسمنتية كاملة  Eurofix
وفى المحاولة الثانية كانت فى جمرك الصادر أيضا حيث  اشتبه موافي محمود موافي مأمور الجمرك في الراكب س . ش . س سوداني الجنسية 29 عاما وبتفتيشه تبين وجود عدد 280 علبة لبن اطفال إبتاميل أخفاها داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثالثة اشتبه عاصم رأفت مأمور الجمرك في الراكب ع . ع .  أ سوداني الجنسيه 45 سنه وبتفتيشه تبين إخفاؤه لمبلغ 70000  جنيه ملفوفه بالبلاستر اللاصق فى كيس أسود فى جيوبه 
وقام بالتنازل والتصالح وتم تسليمه مبلغ 5 آلاف جنيه وتحريز مبلغ 65 ألف جنيه.

أما المحاولات الثلاثة الأخرى فكانت فى  جمرك الوارد.
وكانت المحاولة الاولى حينما إشتبه  عاصم رأفت مأمور الجمرك في الراكبة السودانية  س  أ . م 48 سنه وبتفتيش حقائبها تبين وجود 180 حقنه كيتامين المخدرة  و925 عبوة  بكل منها  إبرة وخيوط جراحيه للعمليات وسط  أياس البخور.

وفى المحاولة الثانية اشتبه سيد محمد أمين في الراكب ب  . أ . م مصرى  الجنسية 56 سنه وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين إخفاؤه ل3250 كبسولة  منشطات سيبرولينا  داخل 6 برطمانات  و 980 كيس قهوه بالحبه السوداء منشطة  و20 علبه معجون إسنان جانوزي بالعشب المنشط  و10 برطمان زنة  70 جرام بها مسحوق بالعشب المنشط  و12 زجاجة 285 مليجرام عصير مركز بالعشب المنشط المركز والجميع منشأ ماليزى.
 
وفى المحاولة الأخيرة اشتبه نصر الدين رضوان في الراكب ع . ج . ق سوداني الجنسية وبتفتيشه تبين وجود 6000 كبسولة (فيردا فيت وديكسا) مكمل غذائي لتكبير وتصغير مناطق بالجسم مخفاه بين طيات الملابس داخل حقيبته.
وبلغ إجمالي التعويضات للمحاضر الخمسة 207450 جنيه بخلاف مبلغ 65 ألف جنيه مصرى نقدا فى المحضر السادس.

قرر علي محمد طلبة مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 6 محاضر ضبط جمركي تحت رقم 9و10و11و12و13و14  لسنه 2017 وتحريز المضبوطات.
يأتى هذا تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية  والأستاذ يحيى سعيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
ويعتبر الحقن الأسمنتى أحد الوسائل الجديدة فى علاج كسور فقرات العمود الفقرى الناتجة عن هشاشة العظام، حيث يتم علاج هذه الكسور بالحقن وبدون أعراض جانبية تظهر على المريض بعد الحقن.
ويشترط أيضا فى هذا النوع من العلاج أن لا يكون الكسر مسبب لأى ضغط على الحبل الشوكى أو الأعصاب المركزية أو ضيق بالقناة العصبية ويتم التأكد من هذه الشروط عن طريق الفحص الطبى والأشعات السابقة حيث يتم عمل حقن للفقرة بمادة إسمنتية داخل جسم الفقرة عن طريق إدخال إبرة الحقن الأسمنتى داخل الفقرة المصابة عن طريق الأشعة التداخلية لعمل ثبات لجسم الفقرة (vertebroplasty) وفى بعض الحالات يتم إدخال بالون داخل جسم الفقرة ويتم نفخ هذا البالون لإستعادة بناء الفقرة ورجوع إرتفاعها الطبيعى وبعد ذلك يتم حقن تلك المادة الأسمنتية (kyphoplasty) عن طريق إستعادة بناء الفقرة عن طريق تلك المادة الأسمنتية لمساعدة المريض لإستعادة حياته الطبيعية فى أقصر وقت ممكن دون التعرض لخطورة عمليات تثبيت الفقرات جراحيا.
مصلحة الجمارك
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