رد تكتل 25 - 30 على اتهامات عبدالعال لهم بتلقي أموال من الخارج

علي عبدالعال رئيس البرلمان 77

ياسمين فواز



أعرب النائب إيهاب منصور القيادى بتكتل ٢٥/٣٠ عن استيائه الاتهامات التي وجهها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى أعضاء التكتل، واصفا إياهم بتلقي أموال من الخارج، وقال منصور: "ما حدث شيء مؤسف يخجل له الجبين وسيتم الرد عليه".



كان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قال خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير أن أعضاء ائتلاف ٢٥-٣٠ أعلنوا فى وسائل الإعلام أمس أنهم سيسعون لإفشال اجتماع مناقشة اتفاقية تيران وصنافير ولكن لن نسمح لهم بذلك.



وهاجم عبدالعال بعض النواب قائلا: القوات المسلحة ليست مثل من يتلقى أموال من الخارج.



وأشار القيادى بتكتل ٢٥/٣٠ في تصريحاته لـ"المال" أن التكتل يعقد اجتماع الآن بمقر المجلس لاتخاذ الرد المناسب على تلك الاتهامات.



كان نواب تكتل ٢٥-٣٠ أعلنوا رفضهم تهديد رئيس المجلس على عبدالعال، بإخراجهم من قاعة اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة تيران وصنافير.



وقال النائب خالد يوسف ردا على تهديد عبدالعال: "مش هنخرج حتى لو جبتوا لينا الأمن المركزى" فى الوقت الذى اعترض النواب على رسالة وزارة الخارجية لرئيس المجلس بشأن تيران وصنافير، التى تلاها رئيس المجلس قائلا" نصت على أنه ليس للجزيرتين ذكر فى ملفات الخارجية".



من جانبه، قال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن من حارب من أجل الأرض لن يفرط فيها إطلاقا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تفرط فى أراضى البلاد.



جاء ذلك ردا على مطالبة كل من النائب هيثم الحريرى وضياء داوود، برد القوات المسلحة على ما جاء بكتاب منسوب إليها تؤكد فيه مصرية جزيرتى تيران وصنافير.