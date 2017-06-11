الإمارات دبي الوطني يطلق برنامجه للمسؤولية الاجتماعية



المال - خاص



أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر اليوم الأحد، إطلاق برنامجه للمسؤولية الاجتماعية فى مصر.



وقال البنك في بيان صحفي، إن البرنامج يتكامل مع رؤية مصر 2030 والأهداف التنموية للأمم المتحدة، وهو المفهوم الذي حاز العديد من الجوائز عندما طبقته مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويعتمد برنامج المسؤولية الإجتماعية الذى يتبناه بنك الإمارات دبي الوطني مصر على 3 محاور رئيسية، الأول تعزيز فرص العمل للشباب من خلال التدريب والتوجيه والدمج فى الشبكات الوظيفية وبناء القدرات وغيرها من الجهود، والثاني إيجاد فرص عمل للمرأة عن طريق تنمية مهاراتها ودمجها فى منظومة ريادة الاعمال.



فيما يمثل المحور الثالث إطلاق "برنامج التبادل" “Exchanger Programme” الذي يوفر فرص عمل تطوعية منتظمة لـ 2100 موظف في البنك وهو البرنامج الذى فاز بجائزة الاستدامة لأفضل عمل تطوعي في الخليج عام 2016.



وقال خيليان فان دير تول الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر إن مجموعة بنك الإمارات تتمتع بسجل حافل من النجاحات والإنجازات في مجال المسؤولية المجتمعية، وأن إطلاق المجموعة برنامجها الرائد للمسؤولية الاجتماعية فى مصر يساعد على دعم المناطق ذات الأولوية بصورة أفضل طبقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.



وأكد التزام بنكه بدعم المجتمع المحلي ومساندة الشعب المصري، قائلا إنه تقرر منح كل موظف يوم إجازة سنوياً للتطوع للمشاركة في فعاليات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية بالمشاركة مع المنظمات المصرية الخيرية غير الهادفة للربح، لتشجيع العاملين على المساهمة بفاعلية فى أنشطة المسؤولية الاجتماعية.



ومن المقرر أن يتم التوسع في أنشطة المسؤولية الاجتماعية لبنك الإمارات دبي الوطني مصر خلال 2018 لتشمل محورين رئيسيين هما معا بلا حدود Together Limitlessالمنصة الرائدة للأشخاص ذوي الإعاقات، وموني وايزmoney wise لتشجيع وتعزيز محو الامية المالية.

