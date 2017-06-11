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بورصة وشركات
صعود أسهم العقارات بختام تعاملات البورصة
الأحد 11 يونيو 2017 08:07 م
تراجع الأسهم الأوروبية بعد صعودها لمستوى قياسي
أخر الأخبار
تراجع الأسهم الأوروبية بعد صعودها لمستوى قياسي
أسماء السيد
جاء عدد من أسهم الشركات العقارية ضمن الأسهم الأكثر صعودًا بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.
وتربع سهم "العبور للاستثمار العقاري" على قائمة الأكثر صعودًا بنسبة 8.87% عند 5.03 جنيه، وسهم "أسيوط الإسلامية الوطنيه للتجارة والتنمية بنسبة 7.54% عند 5.28 جنيه، ثم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري بنحو 7.42% عند 8.89 جنيه، ثم سهم مجموعة "بورتو القابضة – بورتو جروب" بنحو 7.32% عند 0.44 جنيه.
وبلغت قيم التداول على الأسهم 680 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة سيطر الارتفاع على حركة 83 سهما، وتراجع 64 سهما، فيما لم يتغير 31 سهما.
وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الجاري، على تباين بين أداء مؤشراتها، إذ سجل المؤشر الرئيسي "egx30" تراجعًا بنسبة 0.49% عند 13616 نقطة، ومؤشر "egx100" الوسع نطاقًا بنسبة 0.04% عند 1435 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.36% عند 612 نقطة، ومؤشر "egx50" متساوي الأوزان بنحو 0.53% عند 2106 نقاط.
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