الغضبان يؤكد سلامة إجراءات طرح القرى السياحية

محافظ بورسعيد 3365

بورسعيد أمانى العزازى



أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى تصريحات صحفيه اليوم أن المحافظة قامت بحصر كافة قطع الأراضى الصالحة لإقامة مشروعات تنموية، لافتا أن ذلك يتم من خلال ضوابط وآليات قانون هيئة الاستثمار فيما تقوم هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بتقدير قيمة الأرض المطروحة للاسغلال باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها في مصر تحديد أسعار الأراضي التي يتم طرحها من خلال الجهات الحكومية في مختلف المحافظات سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع.



وقال المحافظ بأن الضوابط الحاكمة لطرح الأراضي أو بيعها هو الرد الواقعي على ما أثير من لغط في الفترة الأخيرة حول قيام المحافظة بطرح أراضي للاستثمار في مجال الصناعة والسياحة وتباينت الآراء حول أسعار هذه الأراضي.



يذكر أن نواب بورسعيد تقدموا بالأمس وبعد يوم واحد من طرح المحافظه قطعتى أرض على شاطئ البحر ببيانات عاجله لمجلس النواب لإيقاف الطرح الذى وصفوه بالبخس نظرا لتدنىى قيمة السعر المطروح للطرح.



وقال الغضبان إنه منح المستثمرين المتعثرين في مجال الصناعة فرصا عديدة لتوفيق أوضاعهم أو بتغيير النشاط وإدخال شركاء في مشروعاتهم لإنقاذهم من التعثر، وتم سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وفقا لإجراءات قانون الاستثمار المنظم لمثل هذه الحالات.



مشيرا إلى نجاح هذه السياسية في إتمام التعاقد بين المحافظة وخمس مشروعات صناعيه كبرى تقدر استثماراتهم بمليار و600 مليون جنيه ويستعد أحد هذه المصانع المتخصصة في إنتاج إطارات السيارت في تدريب 500 شاب من خلال خبراء أجانب، ويوفر المصنع 2000 فرصة عمل، وكذلك إقامة مصنع لإنتاج زيت الطعام وآخر للعلف الحيواني والنباتي، ويوفر أكثر من 500 فرصة عمل.



وقال إنه من المقرر افتتاح مصنع انتاج الزيوت بنهاية العام الحالي، وأضاف بأن المنطقة الصناعية ستشهد إقامة أول مصنع لإنتاج جنوط السيارت من خلال احدث اجهزة وماكينات الحقن لإنتاج الجنوط.



من ناحيه أخرى، أشار المحافظ إلى تولى تحالف دار الهندسة أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة وضع مخطط للتنمية السياحية للمحافظة تمهيدا لتطبيقه.



وقال نسعى لاستغلال أصول المحافظة من القرى السياحية والمركز الثقافي من خلال مستثمرين جادين كما نخطط لإقامة عدد من الفنادق على مستوى عالمي لاستقبال المستثمرين ورجال الأعمال والوفود الصناعية والسائحين المتوقع وصولهم لبورسعيد مع تشغيل مشروعات شرق بورسعيد.



وتابع المحافظ فى إطار قانو ن الاستثمار تم طرح قطع الأراضي الخاصة بمشروعات السياحة بغرب بورسعيد وقد تم مراجعة المشروع من الناحية المالية والقانونية من قبل هيئة الاستثمار ووزارة المالية وهيئة الخدمات الحكومية، وتم اتخاذ القرار بشأن طرح الأراضي بما يحقق الفائدة المرجوة في إطار الظروف المحيطة الخاصة باقتصاديات السوق في الوقت الحالي.



وقد انفرد موقع المال أول أمس ببيان النائب البرلمانى أحمد فرغلى تجاه إعلان المحافظة عن بيع بعض قطع الأراضىى السياحية وطرح ثلاث قرى سياحية تابعة لها للاستغلال بنظام الإيجار، مما آثار ردود فعل عنيفة وجدل بين المواطنين بالشارع البورسعيدى، ما دعا المحافظ لعقد مؤتمر حضرته القوى السياسية والأحزاب والإعلام لإيضاح موقفه.