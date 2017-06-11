تغيرات بترتيب أكبر 10 علامات مبيعا للشاحنات خلال 4 أشهر

الجدول الأتى يوضح التغيرات فى ترتيب العلامات التجارية للشاحنات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى ومقارنتها بنفس الفترة من 2016 :
ترتيب 2016
ترتيب 2017
العلامة التجارية
مبيعات 2017
التغير المبيعات %
الحصة السوقية 2016
الحصة السوقية 2017
1
شيفورليه
4972
-38%
61.5%
82.2%
4
2
ميتسويشى
260
-57%
4.7%
4.3%
6
3
مرسيدسMCV
256
-40%
3.3%
4.2%
نيسان
228
-89%
15.6%
3.8%
5
سوزوكى
212
-63%
4.4%
3.5%
تويوتا
75
-91%
6.5%
1.2%
10
7
رينو
18
-42%
0.2%
0.3%
8
فولفو
16
-84%
0.8%
11
9
ايفيكو
-61%
12
فيات
-85%
-
0.1%
إعداد – المال المصدر : "اميك"
العلامات العاجزة عن بيع أى وحدة خلال 2017
مبيعات الربع الأول 2016
جاك
84
دايهتسو
142
DFSK
91
JMC
هيونداى للشاحنات
28
إعداد – المال المصدر : اميك