تغيرات بترتيب أكبر 10 علامات مبيعا للشاحنات خلال 4 أشهر

- "فيات" و"ايفيكو" ينجحان فى اتمام أول دفعة مبيعات بعد 3 أشهر توقف



- استمرار تعثر مبيعات 5 علامات بالقطاع للشهر الرابع على التوالى



شريف عيسى



تمكنت كل من العلاماتى "فيات بروفيشنال" و"ايفيكو" تحقيق أول مبيعات لها خلال العام الجارى، بعد أن فشلت على مدار الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى من بيع أى شاحنة لها.



وتمكنت ايفيكو من بيع 10 شاحنات خلال ابريل لتصعد إلى المرتبة التاسعة ضمن أكبر العلامات التجارية مبيعاً بعد ان كانت فى المرتبة الحادية عشر، كما تمكنت فيات بروفيشنال من بيع شاحنتين فقط ليصبح ترتيبها العاشر بدلاً من الثانى عشر.



ووفقاً لـ "اميك"، شهدت ترتيب العلامات الأكثر مبيعاً للشاحنات تغيرات جذرية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، نتيجة التحديات التى يعنيها سوق الشاحنات من قيود استيرادية، وتراجع الطلب.



وتمكنت شيفورلية من استمرار تصدرها لقائمة مبيعات الشاحنات بإجمالى 4972 وحدة، رغم تراجع مبيعاتها 38%.



وتقدمت ميتسوبيشى مركزين خلال تلك الفترة لتحتل المركز الثانى بدلاً من الرابع بعد تمكنها من بيع 260 شاحنة.



كما صعدت مرسيدس MCV إلى المركز الثالث بدلاً من السادس بعد قدرتها على بيع 256 شاحنه.



أما العلامة اليابانية "نيسان"، فتراجعت مركزين لتستقر عن المركز الرابع بعد أن كانت تحتل المركز الثانى فى قائمة العلامات الأكثر مبيعاً فى قطاع الشاحنات، بعد تمكنها من بيع 228 وحدة.



واحتفظت سوزوكى بالمركز الخامس خلال الشهور الأربعة الأولى دون تعديل بعد بيعها 212 سيارة.



ورصدت "المال" عجز 5 علامات رائدة بقطاع الشاحنات عن بيع أى وحدة خلال الربع الأول من العام الجارى، فى اشارة إلى حجم التحديات التى يواجها القطاع.



الجدول الآتى يوضح التغيرات فى ترتيب العلامات التجارية للشاحنات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى ومقارنتها بنفس الفترة من 2016:



الجدول الأتى يوضح التغيرات فى ترتيب العلامات التجارية للشاحنات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى ومقارنتها بنفس الفترة من 2016 :

ترتيب 2016 ترتيب 2017 العلامة التجارية مبيعات 2017 التغير المبيعات % الحصة السوقية 2016 الحصة السوقية 2017 1 1 شيفورليه 4972 -38% 61.5% 82.2% 4 2 ميتسويشى 260 -57% 4.7% 4.3% 6 3 مرسيدسMCV 256 -40% 3.3% 4.2% 2 4 نيسان 228 -89% 15.6% 3.8% 5 5 سوزوكى 212 -63% 4.4% 3.5% 3 6 تويوتا 75 -91% 6.5% 1.2% 10 7 رينو 18 -42% 0.2% 0.3% 8 8 فولفو 16 -84% 0.8% 0.3% 11 9 ايفيكو 10 -61% 0.2% 0.2% 12 10 فيات 2 -85% - 0.1%

إعداد – المال المصدر : "اميك"

العلامات العاجزة عن بيع أى وحدة خلال 2017

العلامة التجارية مبيعات الربع الأول 2016 جاك 84 دايهتسو 142 DFSK 91 JMC 10 هيونداى للشاحنات 28

إعداد – المال المصدر : اميك