البورصة تختبر مستوى 13600 نقطة بجلسة الإثنين

البورصة المصرية

أسماء السيد



أنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الجاري، على تباين بين أداء مؤشراتها، إذ سجل المؤشر الرئيسي "egx30" تراجعًا بنسبة 0.49% عند 13616 نقطة، ومؤشر "egx100" الوسع نطاقًا بنسبة 0.04% عند 1435 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.36% عند 612 نقطة، ومؤشر "egx50" متساوي الأوزان بنحو 0.53% عند 2106 نقطة.



وأرجع محللون فنيون تراجع المؤشر الرئيسي، بسبب بعض ضغوط بيعية ظهرت على الأسهم القيادية وعلى رأسها "التجاري الدولي" و "هيرمس".



وتوقع المحللون ان يواصل المؤشر الرئيسي تحركاته العرضية المائلة للصعود بين مستويات 13580 – 13660 نقطة، على ان يستكمل المؤشر السبعيني تحركاته الصاعده 618 نقطة .



وبلغت قيم التداول 680 مليون جنيه، ومن إجمالي السهم المتداولة سيطر الارتفاع على حركة 83 سهم، وتراجع 64 سهم، فيما لم يتغير 31 سهم، وبلغ راس المال السوقي 684.904 مليار جنيه .



بداية قال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة الكويت الوطني لشمال إفريقيا، أن تراجع المؤشر الرئيسي بنهاية تعاملات جلسة اليوم، جاء بفعل عمليات بيعية على عددًا من الأسهم القيادية من بينها "التجاري الدولي" و"هيرمس" .



وتوقع أن يتحرك المؤشر الرئيسي الإثنين في اتجاه عرضي مائل للصعود بين مستويات 13580 – 13660 نقطة، ونظيره المؤشر السبعيني في اتجاه صاعد نحو 618 نقطة .



وعلى صعيد الأسهم، رجح الأعصر تحرك "التجاري الدولي" بين 83-84 جنيه مقارنة بإغلاقه اليوم عند 83.87 جنيه بتراجع 0.79%، وتحرك "هيرمس" بين 25.20 – 25.80 جنيه والذى أغلق عند 25.62 جنيه متراجعًا بنحو 1.46% .



وفي سياق متصل أرجع محمد عثمان رئيس قسم التحليل الفني بشركة "بيراميدز كابيتال" لتداول الأوراق المالية، تراجع المؤشر الرئيسي بسبب الهبوط الذى شهدته بعض الأسهم القيادية.



وقال أن المؤشر الرئيسي يترقب غدًا، اختبار مستوى دعم عند منطقة 13600 نقطة، وكسرها سيدفعه للهبوط صوب 13500 نقطة والتى سيتماسك قربه، أما فى حالة اختراق مستوى 13600 فسيحاول المؤشر ملامسة مستوى 13690 نقطة، كما رجح تحرك السبعيني في اتجاه صاعد نحو 616 نقطة .



واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي مبيعات بقيمة 27.5 مليون جنيه و 281 ألف جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي مبيعات بلغت 27.8 مليون جنيه .



واستحوذ المصريين على 76% من إجمالي التعاملات مقابل 11% للأجانب و 12% للعرب، كما استحوذ الافراد على 72% مقابل 27% للمؤسسات.