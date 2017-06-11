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اقتصاد وأسواق
وزيرا البيئة والتنمية المحلية يبحثان إنشاء شركة قابضة للقمامة
الأحد 11 يونيو 2017 05:51 م
جمع القمامة 5699
أخر الأخبار
جمع القمامة 5699
بدور إبراهيم
عقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بمقر وزارة التنمية بحضور قيادات من الوزارتين.
وبحث الاجتماع إجراءات البدء في إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات بالمحافظات بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي، حيث سيتم إتمام الدراسات الخاصة بإنشاء تلك الشركات خلال 3 أشهر.
وخلال اللقاء أكد د.هشام الشريف أن الاجتماع يأتي في إطار حرص حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لحل مشكلة القمامة بكل المدن والمحافظات بما ينعكس على حماية البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري لكل المحافظات.
وأضاف الشريف أنه سيتم التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال للحصول على خبرتها لتأسيس الشركة وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.
البيئة
التنمية المحلية
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