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سيـــاســة
مصر ترسل مساعدات طبية إلى العراق
الأحد 11 يونيو 2017 04:57 م
مصر ترسل مساعدات طبية إلى العراق
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مصر ترسل مساعدات طبية إلى العراق
بدور إبراهيم
أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بإعداد شحنة مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية مهداة إلى الشعب العراقي.
وأضاف الفريق صدقي صبحي، في بيان صدر اليوم، أن تلك الأدوية تأتي في إطار الدور المصري الفعال تجاه الأشقاء، وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات المِحن، وتم نقلها عبر الخطوط الجوية العراقية.
القوات المسلحة
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