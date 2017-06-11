وادى الحيتان موقع استثنائى عمره 40 مليون عام

شلالات وادي الريان

عمره 40 مليون عام



المال ـ خاص



يعد وادى الحيتان أحد أهم المواقع الاستثنائية لدراسة الحياة القديمة، نظرا لوجود أكثر من 400 حفرية للهياكل العظمية للحيتان عالية الجودة.



ويقع الوادى داخل محمية وادى الريان بالفيوم، على مساحة 1759 كيلومتر، ويشتهر بوجود حفريات حيتان كاملة كانت تعج بها المنطقة قبل 40 مليون سنة، عندما كان الوادى يقع تحت محيط ضخم (بحر تيث) بالإضافة إلى حفريات بحرية عديدة، وتم العثور على حفريات لعروس البحر وأسماك القرش وأحياء بحرية أخرى، والتى تصور نشاط هذه الكائنات التى عاشت ملايين السنين، وأسلوب حياتها وتطورها عبر الزمن.



يرجع اكتشاف حفريات وادى الحيتان للعالم «بيد تل» عام 1903 من خلال مسح جيولوجى عثر خلاله على حفريات للحوت المعروف باسم «الباسيلوسورس إيزيس» والذى يصل طوله إلى 18 متراً، وحوت «الدوريودون اثروكس»، وهو أقل حجما، وفى عام 1989م اكتشف فريق العمل المكون من علماء حفريات مصريين وأمريكيين أول عينات مائية لهيكل الحوتين بأرجلها وأقدامها الصغيرة، قبل أن يتم اكتشاف حفريات لأنواع أخرى من الحيتان فى أعوام 1996 و 2006 و 2007.



وفى عام 2005 تم تصنيف منطقة «وادى الحيتان» كمنطقة تراث عالمى، واختارتها «اليونسكو» كأفضل مناطق التراث العالمى للهياكل العظمية للحيتان.



وتعد منطقة «وادى الحيتان» الأكثر عدداً وتركيزاً وجودة للحفريات، مقارنة بمواقع أخرى حول العالم، وفى الوقت نفسه تعتبر بيئة طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض، مثل الغزال الأبيض والغزال المصرى، وثعلب الفنك وثعلب الرمل والذئب والطيور المهاجرة النادرة ، مثل صقر شاهين وصقر الغزال والصقر الحر، والعقاب النسارى وأنواع أخرى من الطيور المهاجرة، مثل أنواع البط والسمان والتفلق وأنواع البلشون والعنز وغيرها، بالإضافة إلى أنواع من النباتات البرية، مثل الأتل والرطريط الأبيض، والعاقول والسمار والغاب والبوص والغردق والحلفا وغيرها.