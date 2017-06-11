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بنـــوك
متوسط شراء اليورو يتراجع 6 قروش
الأحد 11 يونيو 2017 04:34 م
اليورو
أخر الأخبار
اليورو
هبة محمد
قال البنك المركزي، إن متوسط شراء اليورو تراجع 6 قروش، خلال تعاملات اليوم، الأحد، إلى 20.1897 جنيه، مقابل 20.2566 جنيه للشراء خلال تعاملات الخميس الماضي، كما انخفض متوسط البيع 5 قروش، محققاً 20.3173 جنيه اليوم، مقارنة بـ 20.3763 جنيه، الخميس.
ويتراوح سعر شراء اليورو بالبنوك المحلية بين 91. 19 جنيه و20.27 جنيه، وبين 20.28 جنيه و20.51 جنيه للبيع، ويتيح بنك البركة أقل سعر للشراء عند 19.91 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 20.51 جنيه، فيما يقدم بنك قطر الوطني الأهلي QNB أقل سعر للبيع عند 20.28 جنيه.
واستقر متوسط سعر الدولار عند 18.0394 جنيه للشراء، و18.1421 جنيه للبيع، مقابل 18.0379 جنيه و18.1397 جنيه للشراء والبيع على الترتيب الخميس الماضي.
وشهدت تحركات العملات الأجنبية ارتفاعاً واضحاً أمام الجنيه، بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، لكنها تشهد تذبذباً طفيفاً خلال الأشهر التي تلت هذا القرار تبعاً لمدى توافر السيولة بالسوق.
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