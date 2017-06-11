جلسات دامية لبورصة الدوحة

مؤشرها هوى 9.7% فى أسبوع واحد

الريال القطرى يهبط لأدنى مستوى منذ 12 عامًا

إعداد - خالد بدر الدين:هوت بورصة الدوحة بحوالى 9.7% على مدى ثلاث جلسات دامية، قادت بها خسائر 4 أسواق عربية فى منطقة الشرق الأوسط، قبل أن تسترد جزءا من خسائرها في جلسة الخميس، لينخفض مؤشرها أكثر من 7% خلال الأسبوع الماضى.يأتي ذلك بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع حكومة قطر، فيما صعدت مؤشرات 4 بورصات تصدرتها القاهرة.وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة استطاع أن يصمد فى ختام تعاملات الخميس ليرتفع 3 % بفضل ارتفاع سعر سهم شركة الخليج للمخازن 9.1%، كما قفز سعر سهم مجموعة المستثمرين القطريين 10% ليعوض بعض خسائره ليصل إلى 9238 نقطة، مقارنة بـ13467 نقطة فى نهاية الأسبوع السابق.ومع ذلك مازالت المخاوف تسيطر على المستثمرين مع تصعيد أزمة المقاطعة، وبعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورزS&Pالأمريكية التصنيف الائتماني لقطر درجة استثمارية كاملة،وكذلك تهديد وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني بهبوط جودة الائتمان القطري إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة طويلة، ما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبا على سيولة البنوك.فيما لفت بعض المحللين إلى هبوط معظم الأسهم القيادية القطرية لمستويات جذابة نسبياً تغرى بالشراء، كما يأمل المستثمرون في نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى حل لهذه الأزمة.وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز S&P تصنيفها لديون قطر طويلة الأجل درجة واحدة إلى AA- من AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التنصيف بينما تعطي وكالة موديز قطر تصنيفا عند Aa3والذي يعادل تصنيف ستاندرد آند بورز الجديد فى حين منحت وكالة فيتش الأمريكية قطر تصنيفا عند AA.وتراجع سعر الريال القطرى مقابل الدولار الأمريكى إلى 3.6526 ريال في السوق الفورية مع نهاية الأسبوع ليسجل أعلى مستوياته منذ يوليو 2005 وسط علامات على هروب أموال صناديق استثمارات المحافظ بسبب الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة ودول عربية أخرى.كما تتوقع وكالة S&Pأن يتباطأ النمو الاقتصادي فى قطر ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية بل أيضا بسبب انخفاض أرباح الشركات نتيجة توقف الطلب الإقليمي وتجميد الاستثمارات وضعف ثقة المستثمرين بعد قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة التي اتهمتها جيرانها بدعم الإرهاب وإن كانت حكومة الدوحة تنفى ذلك.وتراجع أيضًا مؤشر بورصة مسقط بحوالى 1.5% ليسجل 5355 نقطة بينما هبط مؤشرا بورصتى الكويت وأبوظبى بنسبة طفيفة بلغت 0.03% و0.05% ليستقرا عند 6783 نقطة و4477 نقطة على الترتيب.أم االبورصات التى حققت مكاسب خلال الأسبوع الماضى فقد تصدرتها بورصة القاهرة بارتفاعه بأكثر من 1.6% ليواصل مكاسبه للجلسة الـ13 على التوالي ليتجاوز 13684 نقطة، ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه.وتقدم مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 1.44 ليزداد إلى 3400 نقطة مع صعود سعر سهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال للمقاولات 4.3 % في أكثف تداول له منذ فبراير الماضى.وصعد مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.84% ليزداد إلى 1323 نقطة بينما كسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية نسبة طفيفة بلغت 0.03% ليستقر عند 6865 نقطة بسبب استمرار انخفاض أسعار البترول لتنزل إلى حوالى 48 دولارًا مع نهاية الأسبوع الماضى.



