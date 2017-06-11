تباين أداء مؤشرات البورصة حتى ختام الجلسة

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رجب عزالدين



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد على تباين ملحوظ بين مؤشراتها صعودًا وهبوطًا وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والمؤسسات العربية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.49% إلى 13616 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% ليصل إلى 612 نقطة.

كما هبط «EGX100» الأوسع بنسبة 0.04% عند مستوى 1435 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.53% عند مستوى 2106 نقطة ليخالف نظيره العشرينى الذى نزل 0.32 % عند مستوى 12442 نقطة.تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية

وبلغت قيمة التداولات 680 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للببع بصافى قيم تداولات قدرها 31 مليون جنيه و15.2 مليون جنيه على التوالى بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 14.9 مليون و8.7 مليون و3.5 مليون و19 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 83 من إجمالى 178 سهما متداولا، بينما هبط 64 وبقى 31 دون تغير.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية 7.7 مليار جنيه الأسبوع الماضى بدعم من المشتريات القوية للمستثمرين الأجانب ليغلق عند 686 مليار جنيه، مقارنة بـ 679 مليار جنيه الأسبوع السابق.

وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 جلسة الخميس عند قمة تاريخية جديدة مسجلا 13683 نقطة، بارتفاع0.37%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.54% إلىمستوى 609 نقاط، ومؤشر EGX50 0.64% عندى 2095 نقطة.