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نقل وملاحة
رئيس بوينج: نخطط لاستخدام الوقود الحيوى للطائرات
الأحد 11 يونيو 2017 03:39 م
بوينج
أخر الأخبار
بوينج
هاجر عمران
قال برنارد دان رئيس شركة بوينج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن العالم يسير حاليا فى اتجاه استخدام الوقود الحيوى للطائرات وهو ما تسعى الشركة له أيضا، مشيرا إلى أنها تجرى دراسات فى أبوظبى بالإمارات لاستخدام نبات السلاكونيا فى هذا الإطار.
وأوضح دان لـ"المال" على هامش حفل السحور الذى أقامته الشركة مساء امس السبت، أن نبات السلاكونيا هو نوع من النباتات المائية وبالتالى فإن استخدامه لن يكلف استخدام أراضى.
وأشار إلى تنفيذ تجربة طيران باستخدام مزيج من الوقود يضم السلاكونيا مع طيران الاتحاد منذ 3 سنوات وكانت تجربة ناجحة، وتابع: اتمنى أن نقوم بتجربة شبيهة مع مصر للطيران فى المستقبل.
وأعلنت وزارة الطيران المدنى قبل 4 أعوام تقريبا إجراء دراسات التكاليف الخاصة بانتاج الوقود الحيوى قبل البدء فى الاستعانة به فى تشغيل الطائرات خلال 2020 بدلا من الطاقة التقليدية، ما يساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية التى تصدر عن حركة الطائرات إلا أنه لن تصدر تصريحات أخرى عن تطورات مهمة فى هذا الإطار.
وزارة الطيران المدني
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