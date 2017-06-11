الصحة: نهاد مسعد مديرًا لبنك الدم القومى

أحمد عماد وزير الصحة

أحمد صبرى



أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان مساء اليوم الأحد، قرار رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٧، والذي ينص على تعيين الدكتورة نهاد محمد مسعد مديراً لمراكز خدمات نقل الدم القومية، حيث كانت تشغل وظيفة كبير أخصائيى طب بشري بالادارة العامة لبنوك الدم بديوان عام الوزارة، خلفاً للدكتورة عفاف أحمد لبلوغها سن التقاعد.







