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سيــارات
20 % تراجعاً لمبيعات سكانيا خلال 5 أشهر
الأحد 11 يونيو 2017 03:14 م
سكانيا
أخر الأخبار
سكانيا
شريف عيسى
قال نظمي واصف، مدير عام قطاع سكانيا للشاحنات بـ SMG، وكلاء بورش وسكانيا، إن الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، شهدت تراجعاً لمبيعات بنسبة بلغت 20%، نتيجة ندرة الطلب على الشاحنات الثقيلة، بعد ارتفاع أسعارها بنسبة بلغت 35%، بعد قرارات التعويم.
وتوقع واصف فى تصريحات لـ"المال"، أن تتراجع المبيعات الإجمالية لقطاع الشاحنات خلال العام الجاري، بنسبة تصل إلى 60%، نتيجة ضعف إقبال القطاع الخاص على الشراء، بعد الطفرات السعرية الأخيرة، مؤكداً أن التحديات الحالية تتسبب في خروج الوكلاء من السوق، نتيجة عدم قدرتها على تحقيق مستهدفاتها من المبيعات.
وأشار إلى أن مجموعة من وكلاء الشاحنات اتجهوا خلال الفترة الماضية إلى فسخ التعاقد مع الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، بعد مواجهة صعوبات فى استيراد متطلبات تلك الجهات من سيارات النقل، مؤكداً أن الأوضاع الحالية التى تمر بها السوق تعد الأصعب.
وأضاف أن الشركة لجأت خلال الفترة الماضية لوقف استيراد أوتوبيسات سكانيا من الخارج، نظراً لارتفاع أسعارها، وضعف إقبال شركات السياحة عليه، نتيجة قلة الوفود السياحية، واستمرار حالة الركود.
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