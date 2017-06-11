تسليم عقود 650 وحدة بالإسكان الاجتماعي بالشروق

مدبولي : يجري الانتهاء من تنفيذ 3750 وحدة أخرى بالمدينة

بدور إبراهيم:









سلَّم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، عقود 650 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي للمستفيدين بمدينة الشروق.

وقال الوزير إنه يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ 3750 وحدة سكنية أخرى بالمشروع بالشروق، مؤكداً أن تشطيب الوحدات على أعلى مستوى، وهناك خدمات متكاملة يستفيد بها السكان.

وأثناء تسليم الوحدات، تم إجراء قرعة بين المستفيدين للحصول على فرش شقة كاملة، مُقدم من المقاولين المُنفذين للمشروع كهدية.

وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من أكثر من 220 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية، وهناك 280 ألفا يتم الانتهاء من تنفيذها، بخلاف 100 ألف وحدة أخرى فى مراحل الطرح والإسناد والتنفيذ المختلفة.

وعبر عن سعادته الكبيرة بتسليم الوحدات للمستفيدين، مشيرا إلى أن مشروع الاسكان الاجتماعى أسهم فى تحقيق أمنيات الكثيرين بالحصول على وحدة سكنية بمستوى عال، وبأسعار مناسبة.







