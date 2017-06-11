بوينج: العلاقات مع مصر للطيران والجيش تاريخية

مصر للطيران

هاجر عمران:



قال بيان صادر عن شركة بوينج الأمريكية إن الشركة تتمتع بعلاقات تاريخية مع مصر بما يتماشى مع رؤية المنطقة لبناء مستقبل قائم على الابتكار مشيرا إلى الاحتفال مع الناقل الوطني في مصر شركة مصر للطيران في العام الماضي بمرور 50 عاماًعلى الشراكة بينهما.



وأضاف البيان الصادر اليوم، أن علاقة الشركة بمنطقة الشرق الأوسط ترجع إلى أكثر من70 عاماً مضت، عندما قام الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت بتقديم طائرة دوجلاس من طراز DC-3 Dakota إلى العاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز آل سعود في عام 1945.



وأشار البيان إلى أن التواجد في مصر بدأ عام 1966، عندما حجزت شركة مصر للطيران طلبية تتكون من 3 طائرات من طراز بوينج 707، تم تسليم أولها في عام 1968 ، ومنذ ذلك الحين، أبرمت مصر طلبيات شراء لـ57 طائرة بوينج، منها 53 طائرة تم طلبها من قبل شركة مصر للطيران.



وجاءت أحدث طلبيات شركة مصر للطيران خلال معرض فارنبورو البريطاني الدولي للطيران 2015،حيث حجزت الشركة طلبية شراء لطائرات بوينج الجيل القادم737-800، والتي تتمتع بسمعة ممتازة من حيث الموثوقية والأداء وكفاءة التكلفة، وبالنظر إلى هذه المميزات، أعلنت شركة مصر للطيران عن مواصلة خططها لإدخال طائرات حديثة عالية الكفاءة على شبكة وجهاتها القصيرة والمتوسطة المدى.



وأكد البيان أن شركة مصر للطيران اليوم من بين أهم عملاء شركة بوينج، إذ يتكون معظم أسطولها من طائرات بوينج، حيث يضم أسطول طائرات بوينجلدى شركة مصر للطيران حالياً مزيجاً متنوعاً من الطائرات ذات الممر واحد وذات الممر المزدوج، منها 9 طائرات من طراز777و23 طائرة من طراز 737.



وتوقع أن يكون لدى مصر للطيران أسطول يتكون من 29 طائرة من طراز الجيل القادم737-800، وهو أحد أكبر أساطيل هذه الطائرة في المنطقة ، بحلول نهاية العام 2017.

ولفت إلى أنه خلال شهر إبريل الماضى، احتفلت شركة مصر للطيران بالذكرى السنوية الخامسة والثمانين على تأسيسها بالتزامن مع تسلمهالأحدث طائراتها من طراز الجيل القادم737-800، الأمر الذي شكل إنجازاً هاماً للشركة وتأكيداً على كفاءة هذه الطائرة.



وأشار البيان إلى أن علاقة شركة بوينج بالجيش المصري بدأت عندما استحوذت القوات الجوية المصرية على طائرات F-4 في عام 1979 ، ومنذ ذلك الحين استخدم الجيش المصري العديد من طائرات وخدمات شركة بوينج، بما في ذلك مروحيات الأباتشي وشينوك، ونظام الدفاع الجوي قصير المدى "أفنجر"، وأنظمة الصواريخ المضادة للسفن "هاربون".



وتابع : تقدم وحدة بوينج للدفاع والفضاء والأمن مجموعة واسعةمن الطائرات والأنظمة والخدمات والحلول لعملائها وشركائها ومورديها في منطقة الشرق الأوسط كما قامت القوات المسلحة المصرية (الجوية والبحرية) بين عامي 1984 و2011، بشراء 201 صاروخ "هاربون"يمكن إطلاقها من الجو والسفن والغواصات.



وكانت القوات الجوية المصرية قد اختارت الحصول على مروحيات الأباتشي لأول مرة في منتصف التسعينات، وفي العام 2000، تلقت شركة بوينج عقداً لإعادة تصنيع وتطوير أسطول مروحيات الأباتشي المصري ، وفي العام 2010 طلبت القوات المسلحة المصرية الطراز الجديد من طائرات الأباتشيAH-64-D”" واستلمتها مؤخراً مما يشكل إضافة نوعية على أسطول طائراتها الدفاعية.



وقال البيان أنه فى عام 2009، منحت مصر شركة بوينج عقداً لتوريد مروحيات شينوك وما يتعلق بها من معدات أرضية ودعم لوجستي، لاستخدامها في دعم القوات المسلحة المصرية، وجهود الإغاثة في حالات الكوارث، والمناورات المشتركة مع القوات الأمريكية في المنطقة.



وأضاف أنه في عام 2005، حصلت بوينج أيضاً على عقد لتوريد وحدات إطلاق نظام "أفنجر"إلى جانب مجموعة المعدات وقطع الغيار والدعم اللوجستي ، وقد وفر هذا العقد لمصر لواءين إضافيين من وحدات إطلاق نظام الدفاع الجوي قصير المدى "أفنجر". وبموجب عقد المبيعات العسكرية السابق، سلمت بوينج وحدات نظام "أفنجر"لمصر بين عامي 2000-2004.



