11.3 مليون دولار خسائر جولدن بيراميدز بسبب التعويم

جراند بيراميدز

رجب عزالدين:



أعلنت شركة جولدن بيراميدز بلازا إن قرار تعويم الجنيه كان له تاثير سلبى على نتائج الأعمال المستقلة المنتهية 31 ديسمبر 2016.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "تضمنت نتائج أعمال الشركة المجمعة مبلغ 11.3 مليون دولار كخسائر فروق عملة عن تدبير عملة أجنبية بسبب تحرير سعر الصرف".



وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تسجيل صافى ربح قدرها 53.9 مليون دولار خلال 2016 مقارنة بصافى ربح قدره 16.1 مليون جنيه خلال 2015.



وأرسلت إدارة البورصة المصرية، فى 30 يناير الماضى، خطابًا معممًا لكل الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، للاستفسار عن مدى تأثير سعر الصرف على نتائج أعمال الشركات.



وتتوالى على إدارة البورصة، منذ ذلك التاريخ بيانات وإفصاحات الشركات بخصوص التأثير السلبى والإيجابى، وحجمه وأثره على القوائم المالية.



ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل، أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفًا و100 ألف مستثمر.