بدر عبد العاطي: السيسي يدشن مرحلة جديدة من التعاون مع ألمانيا

السفير بدر عبد العاطى

المال ـ خاص:



يدشن الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الاثنين مرحلة جديدة من المشاركة والتعاون الاقتصادي والفني والتقني مع ألمانيا من خلال مشاركته في أعمال القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك"، إلى جانب المنتدى الاقتصادي والاستثماري المصري الألماني.



وإوضح السفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا أن زيارة الرئيس السيسي لبرلين ستعطي دفعة جديدة للعلاقات التي أخذت منحى متميزا بين مصر وألمانيا خلال العامين ونصف العام الماضيين، حيث التقى الرئيس السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل خلال هذه الفترة ست مرات، كان آخرها مارس الماضي، وهي الزيارة التي شهدت افتتاح ثلاثة محطات عملاقة للطاقة الكهربائية تنفذها شركة سيمنز في مصر، كما شهدت اجتماع ممثلي مجتمع الأعمال المصري الألماني، والذي شارك فيه رؤساء كبري الشركات الألمانية الذين يرافقون المستشارة الألمانية خلال زيارتها لمصر، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المصريين، كما شهدت تقاربا في وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة.



وأشار السفير عبد العاطي إلى إن هذه التطورات ساعدت على تطور وتنامى أطر التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتعاون الوثيق بشأن التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مما أحدث طفرة نوعية في العلاقات المصرية الألمانية لتستند لأول مرة على أسس حقيقية وواقعية، حيث أدرك الجانبان ان هناك احتياجا مشتركا كل منهما للآخر، حيث تحتاج مصر إلى الاستثمارات والسياحة الألمانية إلى جانب توطين التكنولوجيا والمساعدة في التعليم الفني وبرامج التدريب وتأهيل الأيدي العاملة، بينما تحتاج ألمانيا مصر كداعم للاستقرار في المنطقة وكخط دفاع اول ضد الإرهاب.



وقال السفير عبد العاطي ءن أوروبا بشكل عام وألمانيا بوجه خاص بدإت تشعر بقلق شديد من تدفق اللاجيئن والمهاجرين خاصة من القارة الأفريقية للذين يبحثون عن فرص لحياة أفضل، وتزايدت هذه المخاوف مؤخرا بعض أن أصبحت ليبيا نظرا لحالة عدم الاستقرار الضاربة فيها معبرا للاجئين الأفارقة القاصدين أوروبا، مما زاد من نشاط شبكات الاتجار بالبشر، ومن هنا ترى ألمانيا إن مصر يمكن إن تشكل خط دفاع أيضا لحمايتها من الهجرة غير المشروعة سواء بمنع هذه الهجرات ومراقبة المنافذ البحرية، أو عن طريق مواصلة جهودها البناءة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا لقطع الطريق أمام شبكات الإتجار بالبشر.



وأكد السفير عبد العاطي إنه أصبح هناك إدراك في ألمانيا بأن مصر أصبحت طرفا أساسيا للحفاظ على الاستقرار في حوض البحر المتوسط ومنطقة شمال أفريقيا وهي المنطقة الجنوبية لأوروبا، والدليل على هذا الإدراك تكثيف الاتصالات بين الزعامتين في البلدين، وهذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين.



وأضاف أن هذه العلاقات اتسمت أيضا بالتنوع فلم تعد تقتصر فقط على الجوانب السياسية والأمنية، وإنما امتدت إلى المجالات التجارية والاستثمارية والتقنية والتدريب، حيث تم الاتفاق لأول مرة على تنفيذ برنامج متكامل للتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، كما زار وزير الزراعة الألماني مصر لأول مرة حيث بحث نقل التقنيات الألمانية المتقدمة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني للمساعدة الى لسد الفجوة الغذائية في مصر، كما أقامت شركة سيمنز في مصر أكبر مركز تدريب في مجال الطاقة، وكذلك أكبر مركز لصيانة التوربينات وتلقى التدريب فيه حتى الآن 600 مهندس مصري.



وأشار السفير عبد العاطي إلى مشروع مصر الطموح لإنشاء وكالة لعلوم الفضاء، وقال إن ألمانيا يمكن أن تقدم مساعدات وخبرات مهمة في هذا المجال، مما يعني أن التعاون لم يعد قاصرا على القضايا السياسية والأمنية، رغم أهمية التعاون الأمني حيث تم لأول مرة توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين لتدريب قوات الأمن المصرية على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما عقدت في مايو الماضي لأول مرة جلسة مشاورات رسمية لمكافحة الإرهاب

وتوقع السفير زيادة حجم السياحة الألمانية لمصر خلال الفترة المقبلة، وقال إن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تتخذ أي إجراء عقابي يتعلق بحظر السفر إلى مصر بعد حادث الطائرة الروسية، مشيرا إلى أن 400ألف سائح ألماني زاروا مصر من يناير حتى مايو ٢٠١٧، وزارها في أبريل الماضي وحده مائة ألف سائح، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد السائحين الألمان في مصر مليون سائح بنهاية العام الحالي.



وأكد عبد العاطي أن الجانب الألماني أصبح لأول مرة مقتنعا بالطرح المصري فيما يتعلق بأفكار الإرهابيين وسبل مواجهة الإرهاب ووقف تمويله، وأن ما تقوم به مصر من وقف أنشطة الارهابيين في ليبيا هو في مصلحة ألمانيا، وقال أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في قمة الرياض حول الإرهاب كانت بمثابة خطة عمل واضحة لمكافحة الارهاب، كما أن زيارة شيخ الأزهر لألمانيا مرتين خلال العام الحالي وجهود الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف تلقى تقديرا في ألمانيا، كما لقيت مبادرة شيخ الأزهر بتقديم منح لتدريب أئمة المساجد في ألمانيا بالأزهر لتبني الإسلام الوسطي والابتعاد عن الأفكار المتطرفة تقديرا كبيرا.



وفيما يتعلق بمشاركة الرئيس السيسي بالقمة المصغرة التي دعت إليها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للشراكة في أفريقيا كشف السفير المصرى بأن الرئيس السيسي سيشارك ضمن مجموعة من رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية الرائدة تضم تونس والسنغال وغانا وغينيا وكوت ديفوار ومالى والنيجر ورواندا، بالاضافة الي رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي.



وسيلقى الرئيس امام القمة كلمة حول الرؤية المصرية للتحديات التى تواجهها القارة الأفريقية كما سيشارك الرئيس السيسي فى جلسة نقاشية مع الزعماء الافارقة بدار المستشارية الألمانية تستضيفها المستشارة ميركل حول الاستثمار الخاص فى قطاع البنية التحتية فى أفريقيا وعلاقات الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في تطوير مشروعات البنية التحتية في القارة، حيث سيلقي مداخلة قي هذه الجلسة، ويشارك في مائدة مستديرة حول الاستثمار الخاص في البنية التحتية بالدول الافريقية.فضلا عن عدد من رؤساء الشركات الألمانية في ذات الجلسة من بينهم رئيس شركة سيمنس جو كيزر الذي سيركز علي مشروعات الشركة في مجال الطاقة في مصر كنموذج يحتذي به للشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص المصري.



وأوضح السفير أن مصر يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دفع التجارة والاستثمارات الألمانية في القارة الأفريقية، باعتبارها بوابة لأسواق أفريقيا، كما تربطها بالدول الأفريقية اتفاقيات في إطار التجمعات الاقتصادية الثلاث، إلى جانب كون مصر ذاتها موقعا جاذبا للاستثمارات خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى وجود فرص واعدة أمام الشركات الألمانية للاستثمار في مصر، مع تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة خاصة في محور قناة السويس، ومؤكدا أن أعلى نسبة ربحية للشركات الألمانية في العالم تحققها في مصر بما يصل إلى 35 في المائة.



وحول برنامج الزياره قال عبد العاطى إن الرئيس السيسي سيشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المصري الألماني، وسيشهد التوقيع على محضر أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ويستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاستثمارى المشترك وإقامة المزيد من المشروعات المصرية الالمانية التي تصب في مصلحة البلدين، اضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى حاليا.



كما تتضمن الزيارة جانبا ثنائياً مكثفاً فى ضوء خصوصية العلاقات الثنائية المصرية الألمانية وتطوراتها الإيجابية الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث سيكون الرئيس السيسى أول رئيس تستقبله المستشارة الألمانية بدار المستشارية لعقد مباحثات ثنائية موسعة وهى المباحثات التى ستتطرق إلى مختلف مجالات العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلي رايها مكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية.



واضاف كما سيستقبل الرئيس بمقر إقامته فى برلين عدداًمن وزراء الحكومة الألمانية من بينهم نائب المستشارة الألمانية ووزير الخارجية زيجمار جابرييل ووزيرة الاقتصاد والطاقة بريجيتا تسيبريس ووزير التعاون الاقتصادى والإنمائي جيرد مولر، فضلاً عن وزير الداخلية توماس دي ميزيير وزعيم الأغلبية البرلمانية فى البوندستاج فولكر كاودر.



وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد صرح بأن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا تمثل دفعة كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشهد الرئيس فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني المشترك لإيجاد حوار بناء بين الشركات المصرية ونظيرتها الألمانية.



وقال إن الزيارة ستشمل عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة برئاسة كل من وزير التجارة والصناعة المصري ووزير الدولة للاقتصاد والطاقة الألماني، حيث من المقرر أن يشهد الرئيس السيسي التوقيع على المحضر النهائي للجنة، والذي يشمل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في يتعلق بالسياسات التجارية والصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الحوار الاستثماري، والتعاون في مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والبنية التحتية والسياحة.



وحول تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية إوضح الوزير إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد حاليا زخما كبيرا، ونقلة نوعية في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي خمسة مليارات و 567 مليون يورو بزيادة 10 في المائة عن العام السابق 2015، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى يناير الماضي نحو 619.2 مليون دولار في قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات حيث تحتل ألمانيا المركز العشرين في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية.