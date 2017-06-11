وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس اليوم الأحد

الانتفاع بالموانئ

نادية صابر:



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصرجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



كما يشهد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة أربع سفن وهى القاهرة وعمان وغزالة وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 253 راكبا و145 شاحنة بضائع و7 سيارة.



بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 1001 راكب و167 شاحنة بضائع و16 شاحنة عفش و39 سيارة.



على جانب آخر، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 314 راكبا و8 براد و7 تريلا و17 سيارة و3 باص جيت.



بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 440 راكبا و11 براد و4 تريلا و29 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 375 راكبا منهم 314 معتمرا و7 باص عمرة و26 براد و6 تريلا.