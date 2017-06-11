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بورصة وشركات
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية تحصل على شهادة الأيزو
الأحد 11 يونيو 2017 11:30 ص
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية تحصل على شهادة الأيزو
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المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية تحصل على شهادة الأيزو
رجب عزالدين:
أعلنت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عن حصولها على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015.
وقالت المجموعة المتكاملة إنها قامت بشراء 7 معدات ثقيلة بقيمة 7.2 مليون جنيه باستخدام متحصلات زيادة رأس المال حتى ديسمبر الماضي.
وتعد الأيزو شهادة دولية تقيس مدى حرص الشركة على تطبيق معايير الجودة والمنافسة والرقابة.
وأظهرت المؤشرات المالية غير المدققة للشركة خلال العام المالي 2016، ارتفاع أرباحها 166.3%، وبلغ صافي الأرباح 585.9 ألف جنيه.
ويبلغ رأسمال المجموعة المتكاملة 12 مليون جنيه، موزعاً عبر 60 مليون سهم، بقيمة 0.20 جنيه للسهم.
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