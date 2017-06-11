تنظيم الاتصالات يحدد الموعد النهائي لإعادة توزيع الترددات غدا

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

محمود جمال:



يعقد جهاز تنظيم الاتصالات اجتماعاً غداً الإثنين، مع ممثلى شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية، للاتفاق على الإطار الزمنى النهائى الخاص بإعادة توزيع الترددات «reforming».



وقال مصدر - رفض ذكر اسمه - إن سيد عزوز، رئيس قطاع تخطيط الطيف الترددى بالجهاز، توصل لاتفاق مبدئى الخميس مع مسئولى «فودافون مصر»، على آليات تنفيذ العملية، بعد سلسلة لقاءات طويلة مع الشركات خلال الأسبوع المنصرم، ومن المقرر عرض نتائج الاجتماع على «أورنج» و«اتصالات».



و«reforming» عبارة عن إجراء فنى تنفذه شبكات المحمول، لأجل تحسين مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للعميل.



يشار إلى أن ياسر القاضى، وزير الاتصالات، أعلن فى تصريحات صحفية سابقة، أن تسليم ترددات الجيل الرابع للمشغلين مرهون باستكمال توقيع اتفاقيات التجوال المحلى، بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات، وإعادة توزيع الترددات فيما بينهما.



وأوضح المصدر لـ«المال»، أن عملية إعادة توزيع الترددات ستتضمن أطياف تكنولوجيا الجيل الثانى، والثالث، والرابع للاتصالات، لا سيما أن الشركات تقدم حاليا خدمات الاتصالات على حزم متقطعة، ومتفرقة، وليست متصلة بما يؤثر بالسلب على مستوى الخدمة، ويؤدى إلى انقطاعها فى أماكن بعينها على مستوى الجمهورية.



وانفردت «المال» خلال الأسبوع الماضى، بالكشف عن مطالبة الجهاز من مشغلى الشبكات الأربعة "فودافون، وأورنج، واتصالات، والمصرية للاتصالات"، باختبار ترددات الجيل الرابع للاتصالات 4G فنيا.



من جانبه، قال خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، إن إعادة توزيع الترددات يستغرق من 6 إلى 8 أشهر على الأقل، نظرا للاحتياجات التقنية والفنية المطلوبة، وهو ما يؤخر موعد تشغيل خدمات الجيل الرابع، موضحا أن تنفيذ تلك الخطوة تأخر كثيرًا، وكان من المفترض إتمامها مع بدء عمل شركة اتصالات مصر فى 2007.



ورأى شريف أن عملية «reforming» لا تعنى منح مزايا إضافية لشركة على أخرى، لكنها ضرورة لضمان كفاءة استخدام الطيف الترددى للاتصالات.



يذكر أن شركات الاتصالات سددت قيمة تراخيص الجيل الرابع، نهاية العام الماضى، البالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه، إلى جهاز تنظيم الاتصالات، ومازالت تنتظر استلام الترددات.



وبلغ إجمالى ترددات 4G التى حصلت عليها شركات الاتصالات 40 ميجاهرتز، مقسمة بواقع 15 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، و10 لأورنج، ومثلها لاتصالات، و5 ميجا لفودافون.

