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اقتصاد وأسواق
مؤسسات دولية وبنوك استثمار تتوقع 2.5 ـ %3.8 نموا محليا
الأحد 11 يونيو 2017 10:50 ص
البنك الدولي
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البنك الدولي
IBM
ترجح ضغط السياسات الإصلاحية على الاستهلاك العام والخاص
خالد بدر الدين ـ منى عبدالباري:
تراوحت توقعات معدلات نمو الناتج المحلى، نهاية العام الحالى، الصادرة عن مؤسسات دولية تضمنت البنك الدولى، ومؤسسة IBM الأمريكية، وصندوق النقد بين %2.5 و%3.9، فيما توقعت بنوك استثمار، ومحلية، نسب تتراوح بين 3.3 و %3.8، فى الوقت الذى تستهدف فيه الحكومة معدل نمو %3.4 العام الحالى، و%4.6 العام المقبل.
ويقول محللون، إن تبنى كل مؤسسة نموذجًا خاصًا بها، فى التنبؤات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية المختلفة، يترتب عليه تباينًا فى نسب النمو المتوقعة.
ورجحت وحدة بيزنس مونيتور انترناشيونال «IBM»، لأبحاث الأسواق الاقتصادية، والمالية العالمية، التابعة لمجموعة شركات فيتش جروب الأمريكية، هبوط نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر، إلى 2.5 % خلال السنة المالية الحالية، التى تنتهى يونيو الجارى .
ويقول التقرير إن الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها الحكومة المصرية، أدت إلى انخفاض استهلاك القطاعين العام والخاص هذا العام، غير أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، يرتفع بدرجة معتدلة، خلال العام المقبل، إلى أكثر من 3.1 %، مع انحسار تأثيرات الإصلاحات وتزايد الاستثمارات الخاصة.
ويرى المحللون فى وحدة «IBM»، إن نمو الناتج المحلى، الإجمالى الحقيقى، يتحسن أكثر خلال 2019، ليرتفع إلى 4.1 %، ثم إلى 4.2 %، فى 2020، مع انخفاض معدل التضخم، ما يساعد على انتعاش الاستهلاك، واستمرار زيادة الاستثمارات، مع نجاح الإصلاحات التى ستبدأ فى منح ثمارها.
ورغم أن الحكومة المصرية ستواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية القوية، إلا أن عدم رضاء المستهلكين يزداد ضدها، ويؤكد المحللين أن تهديدات الحركات الإرهابية ستؤثر سلبًا على قطاع السياحة .
ويؤكد المحللون انحسار التضخم، غير أنه سيواصل معدله المرتفع حتى نهاية العام الجارى، ما يجعل البنك المركزى يرفع سعر الفائدة الأساسى، 100 نقطة أساس، وإن كان تأثير ذلك ضئيلا على معدل التضخم، غير أنه يعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد، ويؤكد الصندوق النقد الدولى، أن الحكومة تنفذ البرنامج المطلوب للحصول على بقية قروضه البالغة 12 مليار دولار.
ومع الانخفاض الكبير فى مدفوعات الدعم، التى تقدمها الحكومة للوقود، والغذاء، سوف تزداد الإيرادات مع تحسن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، ما يؤدى إلى هبوط مستمر فى العجز المالى، خلال الأعوام المالية المقبلة.
وقال محمد أبو باشا، محلل مالى بالمجموعة المالية هيرميس، إن هيرميس تتوقع معدلات نمو نسبتها %3.8 العام المالى الحالى، مع الأخذ فى الاعتبار تباطؤ معدل الاستهلاك، الذى يعد أكبر دافع للنمو، نتيجة زيادة الأسعار، مقابل تحسن فى الصادرات، بدعم من تحرير سعر الصرف، واستمرار الإنفاق على الاستثمار الحكومى، التى تعد عناصر داعمة للنمو.
وأشار أبو باشا إلى أن الارتفاعات السعرية الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف ستضغط على معدلات الاستهلاك، لتسجل حتى نهاية العام المالى الحالى %2.5 فقط، ترتفع إلى %3 العام المقبل، لافتا إلى أن هذه التقديرات تعد قريبة جدا من تلك التى وضعتها هيرميس بداية العام المالى، نتيجة الأزمات التى كانت سائدة على صعيد تذبذبات سعر العملة، والارتفاعات السعرية.
وأرجع أبو باشا اختلاف التنبؤات المتعلقة بالنمو، إلى اعتماد كل جهة على رؤيتها الخاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم، ونتائج برامج الإصلاح الاقتصادى الحكومية، التى كان هناك خلافًا واضحَا على تأثيرها، فضلا عن المتغيرات الكبيرة التى شهدها الاقتصاد الفترة الأخيرة .
واتجهت الحكومة المصرية لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى، واسع النطاق، لإعادة التوازن للاقتصاد الكلى، وتعزيز المالية العامة، بدأت المرحلة الأولى منه فى النصف الأول من العام المالى الجارى، عبر تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الكهرباء والطاقة، وذلك للحصول على موافقة صندوق النقد على قرض قيمته 12 مليار دولار، على فترة 3 أعوام – تلقى الدفعة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار، ويتوقع تلق الدفعة الثانية منه بقيمة 1.25 مليار دولار فى النصف الثانى من الشهر الجارى-.
ورغم أن معادلة حساب نسبة النمو لها مدخلات ثابتة، تتمثل فى مجموع الاستهلاك والاستثمار، وصافى التعاملات الخارجية، إلا أن كل جهة يكون لديها ناتج مختلف فى ظل اعتمادها على توقعاتها الخاصة بشأن أسعار الفائدة، وسعر الصرف، ونسب التضخم، وتأثير هذه العوامل على بعض المؤشرات بالنمو، مثل الاستهلاك المحلى والاستثمار، بحسب أبو باشا.
ومن جانبها قالت إيمان نجم، محلل الاقتصاد الكلى ببنك استثمار برايم، إنها تتوقغ أن تسجل معدلات النمو العام الحالى مستويات %3.3، نتيجة تأثر الاستثمارات الأجنبية، والمحلية، وتراجع معدلات الاستهلاك، بالإجراءات الإصلاحية التى تنفذها الحكومة.
وأضافت أن السياسة الراهنة تستهدف جذب استثمارات فى أذون الخزانة وأدوات الدين المحلية، ما من شأنه وضع المزيد من الأعباء على الموازنة العامة، وتعد هذه الاستثمارات «أموال ساخنة» ومديوينات على الدولة عندما يحل أجل سدادها، موضحة أن البنك المركزى سيبقى على معدلات الفائدة الحالية، حتى نهاية العام، متوقعة أن يقوم بخفضها بعد هذه الفترة.
وترى أن التزام الحكومة بتطبيق خطوات الإصلاح الاقتصادى، التى طالب بها صندوق النقد، يكون لها تبعات سلبية على الاقتصاد، نتيجة ضغط الزيادات السعرية على معدلات الاستهلاك المحرك الأكبر للنمو، كما سيدفع زيادة أسعار الفائدة المنتجين، إلى رفع أسعار منتجاتهم، وخفض معدلات الإنتاجية والتشغيل.
وبشأن مستهدفات النمو الحكومى عند %4.6 العام المقبل، قالت إنه من الممكن تحقيقها بشرط تنفيذ سياسات ضريبية واضحة، وتنفيذ قانون الاستثمار لجذب استثمار أجنبى جديد.
ويبلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر %15 فقط، من إجمالى حجم الاستثمارات فى البلاد، مقارنة بـ %85 استثمار محلى (قطاع خاص وحكومي)، فيما أكدت أن جذب المستثمرين الأجانب يتطلب القضاء على البيروقراطية.
وأرجعت نجم تباين التوقعات، بشأن معدلات النمو، إلى اختلاف رؤى وتقديرات كل جهة لنتائج سياسات الإصلاح، وتقديراتها بشأن أسعار الفائدة، واستقرار سعر صرف الجنيه الذى يقبع حاليا عند مستوى 18 جنيهًا، والاستقرار السياسى.
ومن جانبه قال تقرير حديث صادرعن دويتشة بنك الألمانى، إن معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام الحالى سجل %3.9، كما توقع أن تأتى نسب النمو العام المالى المقبل، أدنى من مستهدفات الحكومة عند %4.6.
وقال التقرير، إن الإصلاحات الاقتصادية التى يدعمها صندوق النقد الدولى، تمثل عبئا على الأوضاع المالية، لا سيما مع حاجة البلاد للاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى 2018.
وتدفع معدلات التضخم المرتفعة حاليا البنك المركزى إلى المزيد من التشدد فى سياساته، مع استمرار ضعف أداء الجنية المصرى، بحسب التقرير.
وتشهد معدلات التضخم منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى معدلات قياسية، وصلت إلى %32.9 على أساس سنوى، نهاية إبريل الماضى، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات فى القطاعات، مع تراجع قيمة العملة المحلية زهاء %100 منذ القرار.
ويرى التقرير أن الوضع المالى لمصر يواجه عقبات رغم النمو التدريجى المحقق فى الفترة الماضية، ووصول احتياطى النقد الأجنبى أعلى مستوى له منذ 6 أعوام فى مايو الماضى، إلى 31.126 مليار دولار، بزيادة 2.5 مليار دولار مقارنة بشهر إبريل.
وفى المقابل تبنى دويتشة بنك نظره إيجابية للاقتصاد المحلى، على المدى القصير، بدعم من نمو احتياطى العملة الأجنبية، وتسجيل الناتج المحلى معدل نمو %3.9 خلال الربع الأول من العام الحالى، وتراجع العجز الأولى للموازنة، بنسبة %2 خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ%4 فى الفترة المماثلة من العام 2015 – 2016 .
وأشار التقرير إلى أن المخاطر التى تواجه الاقتصاد تتمثل فى عجز مصر عن الالتزام بالبرنامج الإصلاحى لصندوق النقد الدولى، والسيطرة على معدلات التضخم، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى قبل الانتخابات الرئاسية فى 2018.
البنك الدولي
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