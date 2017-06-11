مدبولي يسلم وحدات الإسكان الاجتماعى بالشروق اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي

بدور إبراهيم:



يبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، تسليم 650 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى للمستفيدين بمدينة الشروق، كما يقوم الوزير بجولة تفقدية للمشروعات المنفذة بالمدينة، ضمن جولاته المستمرة لدفع العمل بالمواقع.



