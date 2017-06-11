مساهمان يتقدمان للاستحواذ على كامل أسهم موردن

صعود البورصة 22555

وليد: لا نية للشطب من البورصة وإنهاء الإجراءات بالربع الثالث



شريف عمر:



تقدم المساهمان الرئيسيان بشركة الحديثة للمواد العازلة «مودرن»، محمد وليد جمال الدين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، والمستثمر الخليجى على بن دايخ، بمشروع عرض للاستحواذ على %100 من أسهم الشركة.



وأعلنت الشركة خلال الأسبوع الماضى عن تلقى المساهمين مشروع لعرض شراء 100% من أسهم مودرن مع تقييم سعر السهم ليتراوح بين 0.73 و0.80 قرش، وسيتم الإعلان عن السعر النهائى بعد انتهاء دراسة الفحص المالى للشركة.



قال وليد جمال الدين، إنه ودايخ يستحوذان على %66 من رأسمال الشركة، بواقع %32.9 لبن دايخ، و%32.9 لجمال الدين وأسرته، موضحاً أن الخطوة تأتى للرغبة فى تقليل عدد المساهمين بالشركة.



وأضاف وليد فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه تم التعاقد مع شركة بلتون المالية القابضة لتولى مهام المستشار المالى لاستكمال عرض الشراء، فيما يتولى مكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى، ومن المخطط إنهاء إجراءات عرض الشراء خلال الربع الثالث من العام الحالى على أقصى تقدير.



وأكد أنه لم يتم تأسيس شركة تضم مساهمة جمال الدين وبن دايخ فى مودرن، وأنه سيتم الإبقاء على المساهمات كما هى حاليا، مع تدبير التمويل اللازم للصفقة من خلال السيولة الذاتية للمساهمين.



وأشار رئيس مودرن للمواد العازلة، إلى أن التحالف لا يعتزم شطب أسهم مودرن من البورصة حال الاستحواذ على كامل الأسهم، خاصة وأن مجموعة من المساهمين من المؤسسات الذين يستحوذون على %6.5 من رأس المال متمثلون بالاستثمار فى الشركة، وفى حالة استجابتهم للعرض، سيتم توفيق أوضاع الشركة وطرح نسبة من الأسهم للتداول الحر.



ونوه إلى أن صندوق جراند فيو للاستثمار، تخارج من مودرن نهاية العام الماضى عبر بيع حصة تبلغ 36 مليون سهم تمثل %30 من الشركة، بسعر 60 قرشاً للسهم، وبقيمة إجمالية تقارب 21.6 مليون جنيه، موضحاً أنه تم توزيع حصة تخارج جراند بين أل جمال الدين، وبن دايخ.



يبلغ رأسمال الشركة 119 مليون جنيه، موزعاً على 119 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وهى تعمل فى مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المواد العازلة للرطوبة والحرارة والصوت وتصنيع مواد الديكور والمعمار، وخلال الربع الأول من العام الحالى تكبدت الشركة خسائر بلغت 6.11 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق، ويتداول السهم حاليا قرب 0.73 قرش.