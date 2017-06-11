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اتصالات وتكنولوجيا
شركة Google تطلق محدد القبلة
الأحد 11 يونيو 2017 10:13 ص
مؤتمر شركة جوجل للإعلان عن منتجاتها الجديدة
أخر الأخبار
مؤتمر شركة جوجل للإعلان عن منتجاتها الجديدة
المال ـ خاص:
أعلنت شركة Google اليوم الأحد، عن إطلاق "محدد القبلة"، وهي خدمة جديدة تستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز لتحديد الاتجاه الصحيح للقبلة على أجهزة الهواتف المحمولة والكمبيوتر.
وتتوفر هذه الخدمة على متصفح شبكة الإنترنت، ما يسمح لجميع المستخدمين الوصول إلى الخدمة بغض النظر عن نوع هاتفهم.
كما توجه المستخدم إلى الكعبة من خلال الكاميرا على أجهزة الـ Android من خلال تحديد موقعهم ومن دون حفظ أي صور، أما على نظام تشغيل iOS، يعمل "محدد القبلة" من دون الكاميرا.
تتوفر الخدمة حالياً على(g.co/QiblaFinder) هذا الرابط وسوف تستمر في العمل بعد شهر رمضان.
وعلق نجيب جرار، مدير تسويق المنتجات في شركة Google في الوطن العربي" نعلم أن الكثير من مستخدمي Google عادة يبحثون على الإتجاه الصحيح للقبلة بمساعدة شبكة الإنترنت. ولاحظنا على مر الأعوام ظهور كلمة "بوصلة" أو "محدد" في نتائج البحث المتعلقة بجهة القبلة. وفي هذا السياق، أطلقنا "محدد القبلة"، خدمة منGoogle تستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز لتحديد اتجاه الكعبة لمستخدمينا في كل أنحاء العالم ."
ويأتي هذا التحديث من ضمن التحديثات التي أطلقتها شركةGoogle بمناسبة شهر رمضان الكريم في تطبيقات Google بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ مسلسلا رمضاني على منصة YouTube من مختلف أنحاء الوطن العربي. وتتوفر كل التفاصيل عن هذه التحديثات على موقع "دليل رمضان" (g.co/Ramadan)الذي أطلقته الشركة في عام 2014 لمساعدة المستخدم على التعرف عن كافة الطرق لاستخدام Googleاثناء رمضان.
جوجل
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