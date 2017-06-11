مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11 يونيو

لمدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Cairo 03:08 AM 04:52 AM 11:55 AM 03:31 PM 06:56 PM 08:29 PM 12:24 AM Port Said 02:59 AM 04:46 AM 11:51 AM 03:30 PM 06:55 PM 08:30 PM 12:17 AM Damanhour 03:07 AM 04:53 AM 11:58 AM 03:36 PM 07:02 PM 08:37 PM 12:24 AM Alexandria 03:08 AM 04:55 AM 12:00 PM 03:39 PM 07:04 PM 08:39 PM 12:26 AM Giza 03:08 AM 04:53 AM 11:55 AM 03:31 PM 06:56 PM 08:29 PM 12:24 AM Suez 03:03 AM 04:48 AM 11:50 AM 03:25 PM 06:51 PM 08:24 PM 12:19 AM Assiut 03:20 AM 05:00 AM 11:55 AM 03:23 PM 06:50 PM 08:19 PM 12:30 AM Asyut 03:20 AM 05:00 AM 11:55 AM 03:24 PM 06:50 PM 08:19 PM 12:30 AM Tanta 03:06 AM 04:52 AM 11:56 AM 03:33 PM 06:59 PM 08:33 PM 12:23 AM Damanhur 03:07 AM 04:53 AM 11:58 AM 03:36 PM 07:02 PM 08:37 PM 12:24 AM

متابعات:تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الأحد، في مختلف المحافظات.