صحة الإسكندرية تنصح المواطنين بعدم التعرض لضوء الشمس المباشر

وكالات:





قدمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، في بيان السبت، النصح للمواطنين بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والابتعاد عن الألياف الصناعية وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة وقت الظهيرة، مع شرب كميات كبيرة من السوائل ما بين الإفطار والإمساك.





دعا البيان مرضى السكر والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة بمراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة ومراكز طب الأسرة.





وقال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة أن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية مستعدة لمواجة موجة الحر الحالية والموجات التالية المتوقع حدوثها خلال فصل الصيف الجارى.



