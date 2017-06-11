EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
صحة الإسكندرية تنصح المواطنين بعدم التعرض لضوء الشمس المباشر
الأحد 11 يونيو 2017 02:45 ص
وزارة الصحة
أخر الأخبار
وزارة الصحة
وكالات:
قدمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، في بيان السبت، النصح للمواطنين بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والابتعاد عن الألياف الصناعية وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة وقت الظهيرة، مع شرب كميات كبيرة من السوائل ما بين الإفطار والإمساك.
دعا البيان مرضى السكر والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة بمراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة ومراكز طب الأسرة.
وقال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة أن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية مستعدة لمواجة موجة الحر الحالية والموجات التالية المتوقع حدوثها خلال فصل الصيف الجارى.
وأوضح حجازى أنه قد أعطى تعليمات لجميع المستشفيات التابعة للمديرية باستقبال أي حالة تعانى من إنهاك حرارى أو ضربة شمس وعلاجها فورا دون تحويلها إلى مستشفى الحميات كما كان متبعا في الأعوام الماضية، كما تم التنبيه على جميع المستشفيات بتوافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك من وسائل علاج الإجهاد الحرارى وضربات الشمس، وكذلك التنبيه على جميع وحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة بالاستعداد طوال فترة النهار.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا