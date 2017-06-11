قطر: لن نطرد رعايا الدول التي قطعت علاقاتها معنا

وكالات:





قال بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، السبت، إن مواطني الدول التي قطعت العلاقات مع قطر الأسبوع الماضي لهم كامل الحرية في البقاء في قطر وفقا للقوانين السارية.





وقال البيان الصادر من وزارة الداخلية «إن دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر على اثر الحملات المغرضة والعدائية ضد دولة قطر».



