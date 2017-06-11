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اقتصاد وأسواق

قطر: لن نطرد رعايا الدول التي قطعت علاقاتها معنا

الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر

وكالات:

قال بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، السبت، إن مواطني الدول التي قطعت العلاقات مع قطر الأسبوع الماضي لهم كامل الحرية في البقاء في قطر وفقا للقوانين السارية.

وقال البيان الصادر من وزارة الداخلية «إن دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر على اثر الحملات المغرضة والعدائية ضد دولة قطر».

وأضاف البيان أن «دولة قطر وفقاً لمبادئها وقيمها الثابتة تعمل على تجنب الخلافات السياسية مع الدول وحكوماتها في التعامل مع الشعوب الشقيقة والصديقة».
قطع العلاقات مع قطر
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