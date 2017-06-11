الأزهر: لا صحة لتلقي الطيب دعوة لزيارة الكيان الإسرائيلي

وكالات:





نفى المركز الإعلامي بالأزهر ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية من تلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعوة ممن سماه «عدد من أئمة المساجد» بتل أبيب لزيارة الكيان الإسرائيلي.





وأكد المركز الإعلامي، في بيان مساء السبت، أن هذا الادعاء عار تماما عن الصحة، وأن الأزهر الشريف له موقفه التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحقيق مطالبه العادلة.





