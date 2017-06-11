مصادر رئاسية: رئيس نيجيريا لن يعود مطلع هذا الأسبوع

وكالات:





قالت مصادر في الرئاسة النيجيرية اليوم السبت لـ«رويترز» إن الرئيس محمد بخاري لن يعود من رحلته العلاجية في بريطانيا مطلع هذا الأسبوع بعدما كانت أبلغت «رويترز» بذلك.





وقالت المصادر إن أطباء بخاري قالوا إنهم بحاجة لإجراء فحوصات له يوم الاثنين وإن نتيجة الفحوصات ستحدد موعد عودته إلى نيجيريا.





وكان المرض غير المعلن للرئيس بخاري جعل نائبه يمي أوسينباجو مسؤولا عن إدارة شؤون البلاد.



