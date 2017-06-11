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مصادر رئاسية: رئيس نيجيريا لن يعود مطلع هذا الأسبوع
الأحد 11 يونيو 2017 01:17 ص
محمد بخاري، رئيس نيجيريا
أخر الأخبار
محمد بخاري، رئيس نيجيريا
وكالات:
قالت مصادر في الرئاسة النيجيرية اليوم السبت لـ«رويترز» إن الرئيس محمد بخاري لن يعود من رحلته العلاجية في بريطانيا مطلع هذا الأسبوع بعدما كانت أبلغت «رويترز» بذلك.
وقالت المصادر إن أطباء بخاري قالوا إنهم بحاجة لإجراء فحوصات له يوم الاثنين وإن نتيجة الفحوصات ستحدد موعد عودته إلى نيجيريا.
وكان المرض غير المعلن للرئيس بخاري جعل نائبه يمي أوسينباجو مسؤولا عن إدارة شؤون البلاد.
ورغم الإشادة بأدائه في غياب بخاري إلا أن الضغط يتصاعد على الحكومة لاتخاذ قرارات مهمة مثل إقرار ميزانية عام 2017.
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