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جمعية الأورمان : نتلقى تبرعات سنوية بـ800 مليون جنيه
الأحد 11 يونيو 2017 12:37 ص
جمعية الأورمان
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جمعية الأورمان
أحمد الدسوقى
قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن حجم التبرعات التى تتلقاها الجمعية سنويًّا تصل إلى 800 مليون جنيه، مؤكدًا أن جميعها تُصرف فى الأعمال الخيرية.
وأشار، خلال لقائه ببرنامج المواجهة، إلى أن الجمعية خيرية ولا تهدف مطلقًا للربح، ولا تمتلك أو تساهم فى أى مشروعات ربحية.
وتابع: "نقدم خدماتنا لكل فئات المجتمع، بغضّ النظر عن المعتقدات الدينية"، لافتًا إلى أن جميع الأموال بالجمعية يتم تداولها بشكل بنكي.
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