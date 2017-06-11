جمعية الأورمان : نتلقى تبرعات سنوية بـ800 مليون جنيه

قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن حجم التبرعات التى تتلقاها الجمعية سنويًّا تصل إلى 800 مليون جنيه، مؤكدًا أن جميعها تُصرف فى الأعمال الخيرية.





وأشار، خلال لقائه ببرنامج المواجهة، إلى أن الجمعية خيرية ولا تهدف مطلقًا للربح، ولا تمتلك أو تساهم فى أى مشروعات ربحية.



