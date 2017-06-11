قطاعات الأعمال البريطانية تدعو لاستقرار الاقتصاد بعد الانتخابات

دعت قطاعات الأعمال البريطانية إلى تجاهل نتائج الانتخابات التى وصفتها صحيفة الإندبندنت البريطانية التى أوردت النبأ بـ"الصادمة"، والعمل سريعًا على إعادة الاستقرار للاقتصاد بعد عامين من الانتخابات والاستفتاءات.





وطالب رجال أعمال بأن يعمل السياسيون بسرعة على توفير الاستقرار الاقتصادى فى الوقت الذى تدور فيه الشكوك حول طبيعة تشكيل البرلمان المقبل، وفرص كلا الحزبين الرئيسيين "المحافظين والعمال" فى تشكيل الحكومة المقبلة.





وحذّرت كارولين فايربرين، رئيسة اتحاد الصناعات البريطانية، من أن بريطانيا تمر الآن بلحظة حرِجة وفارقة، مشددة على ضرورة تشكيل حكومة فعّالة.





وأشارت إلى ضرورة أن يتحلَّى السياسيون بالمسئولية، وأن يضعوا مصلحة البلاد فوق أى اعتبار، وأن يُظهروا للعالم أن المملكة المتحدة لا تزال مكانًا آمنًا للاستثمارات، مؤكدة الحاجة المُلحّة لوضع الاقتصاد على رأس الأولويات.





وعلى النهج نفسه قال رئيس غرفة التجارة إنه بعد عامين من الانتخابات والاستفتاءات حاول فيها رجال الأعمال تجاهل ضجيج الأحداث السياسية، حان الوقت لتنحية الخلافات جانبًا ووضع مصلحة البلاد فوق أي اعتبار.





وأضاف أن نتائج الانتخابات زادت تعقيد المشهد وانعكست بالسلب على الظروف الاقتصادية.



