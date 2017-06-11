الإسماعيلية تختتم ليالي رمضان بالروماني

على أوتار السمسمية والرق تقدِّم، الآن، فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية آخِر العروض الفنية ضمن ليالي رمضان على المسرح الروماني بشارع المعز، والتي بدأت 5 رمضان.





جمهور كثيف يودِّع الليالي الرمضانية التي شارك في الليلة الأخيرة منها أيضًا فرقة طنطا للفنون الشعبية بتقديم فقرات المولوية والتنورة، كذلك فرقة العرائس للأطفال ووِرشهم التي أغلقت أبوابها منذ قليل.



