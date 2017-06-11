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ثقافة وفنون
الإسماعيلية تختتم ليالي رمضان بالروماني
الأحد 11 يونيو 2017 12:10 ص
فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية
أخر الأخبار
فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية
علي راشد
على أوتار السمسمية والرق تقدِّم، الآن، فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية آخِر العروض الفنية ضمن ليالي رمضان على المسرح الروماني بشارع المعز، والتي بدأت 5 رمضان.
جمهور كثيف يودِّع الليالي الرمضانية التي شارك في الليلة الأخيرة منها أيضًا فرقة طنطا للفنون الشعبية بتقديم فقرات المولوية والتنورة، كذلك فرقة العرائس للأطفال ووِرشهم التي أغلقت أبوابها منذ قليل.
وتختتم الليلة أيضًا ليالي رمضان بمسرح الشاعر لتبدأ عليه، غدًا، ليالي المقامات الروحية، واختتمت، أمس، فعاليات مقهى نجيب محفوظ بوكالة بازرعة ومعرض المعز للكتاب.
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