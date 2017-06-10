مسئولو بوينج ومصر للطيران يزورون قصر العينى

قالت رولا دروبا، المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للارتباطات المجتمعية لدى شركة بوينج، إن وفدًا من الشركة برئاسة برنارد دان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا، سيزور مستشفى قصر العينى، غدًا الأحد، بصحبة مسئولى شركة مصر للطيران.





وأضافت دروبا، لـ"المال"، اليوم، على هامش حفل السحور الذى أقامته الشركة، أن الزيارة تضم نحو 30 موظفًا من الشركتين وتستهدف تقديم مساعدات لقسمى الأورام والأطفال، فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركة.





ولفتت إلى أن هذه الزيارة هى الثانية التى تقوم بها الشركة للمستشفى السنة الثانية على التوالى، وهى الأولى التى تنفذها الشركة خارج الإمارات بصفته المكتب الإقليمى.





ورفضت تحديد حجم ميزانية الشركة للمسئولية الاجتماعية فى مصر أو خططها فى هذا الإطار.



