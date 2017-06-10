EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
مسئولو بوينج ومصر للطيران يزورون قصر العينى
السبت 10 يونيو 2017 11:57 م
مصر للطيران
أخر الأخبار
مصر للطيران
هاجر عمران
قالت رولا دروبا، المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للارتباطات المجتمعية لدى شركة بوينج، إن وفدًا من الشركة برئاسة برنارد دان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا، سيزور مستشفى قصر العينى، غدًا الأحد، بصحبة مسئولى شركة مصر للطيران.
وأضافت دروبا، لـ"المال"، اليوم، على هامش حفل السحور الذى أقامته الشركة، أن الزيارة تضم نحو 30 موظفًا من الشركتين وتستهدف تقديم مساعدات لقسمى الأورام والأطفال، فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركة.
ولفتت إلى أن هذه الزيارة هى الثانية التى تقوم بها الشركة للمستشفى السنة الثانية على التوالى، وهى الأولى التى تنفذها الشركة خارج الإمارات بصفته المكتب الإقليمى.
ورفضت تحديد حجم ميزانية الشركة للمسئولية الاجتماعية فى مصر أو خططها فى هذا الإطار.
مصر للطيران
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا