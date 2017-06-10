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سيـــاســة
ألمانيا : الأزمة بين قطر ودول عربية قد تقود إلى حرب
السبت 10 يونيو 2017 09:25 م
وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل
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وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل
خالد بدر الدين
قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج، اليوم السبت: إن الأزمة بين قطر ودول عربية أخرى قد تقود إلى حرب غير أنه لا تزال هناك فرصة لنزع فتيل التوتر.
وأضاف جابرييل للصحيفة "ثمة خطر من أن يقود هذا الخلاف إلى حرب" مشيرا إلى ما وصفها فظاظة "شديدة" في العلاقات بين دول متحالفة وجيران في الخليج.
وقال جابرييل إن المحادثات التي أجراها في الأيام الماضية مع نظرائه من السعودية وقطر وتركيا وكذلك اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية إيران والكويت أكدت مخاوفه ولاسيما بعد محادثاته فى نهاية الأسبوع الماضى التى أكدت مدى خطورة الموقف ولكنه يعتقد أن هناك فرص جيدة أيضا لإحراز تقدم.
وذكرت وكالة رويترز إن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر منذ يوم الاثنين الماضى وأغلقت الحدود الجوية والبحرية والبرية معها واتهمتها بدعم متشددين إسلاميين وإيران ولكن قطر نفت الاتهامات وأكدت إنها لا أساس لها من الصحة.
قطع العلاقات مع قطر
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