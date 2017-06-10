مصر اشترت اليوم 360 طن قمح روسي وروماني

قمح

خالد بدر الدين



أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية- المشتري الرسمي للحبوب في مصر - أنها اشترت 360 ألف طن من القمح الروسي والروماني في مناقصة عالمية اليوم السبت منها 240 ألف طن من القمح الروسي و120 ألف طن من القمح الروماني.



وذكرت وكالة رويترز إن أقل سعر في مناقصة طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لشراء قمح اليوم السبت بلغ 192.77 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) كما جاء على لسان بعض التجار الذين قالوا إن هيئة السلع التموينية ترغب فى شراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 10 إلى 20 يوليو القادم.



وكان أقل عرض تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر في مناقصة لشراء القمح فى نهاية مايو الماضى بلغ 191.46 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) لتوريد 60 ألف طن من القمح الروماني.



وارتفعت أسعار تصدير القمح الروسي فى بداية الشهر الجارى للأسبوع الثالث على التوالي نتيجة استمرار المخازف بخصوص محصول الصيف من القمح الروسي والأوكراني لدرجة أن وزارة الزراعة الروسية خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها لمحصول الحبوب في البلد لعام 2017 إلى ما بين 100 مليون و105 ملايين طن بالمقارنة مع 110 ملايين في وقت سابق وذلك بسبب الأحوال الجوية غير المواتية.



وقالت وكالة الاستشارات الزراعية الروسية (سوف إيكون) إن سعر البحر الأسود للقمح الروسي الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5% زاد دولارا في نهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى 187.50 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).