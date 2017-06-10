أجندة الأحداث السياسية الأحد 11 يونيو

الأجندة الثقافية

سلوى عثمان



تنشر "المال" أجندة الأحداث السياسية، غدًا الأحد 11 يونيو الجاري.



البرلمان



تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، غدًا، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى سابقًا، وستناقش اللجنة كل الوثائق التاريخية والخرائط، سواء المقدمة من الحكومة أو من غيرها، ويمكن أن تستعين اللجنة بالعديد من الخبراء بشأن الاتفاقية.



وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستختتم اجتماعاتها بشأن مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، على أن تنتهى الإثنين من كتابة تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة، وستُرفع الموازنة للجلسة العامة، لبدء مناقشتها الأسبوع المقبل، متوقعاً أن يمد رئيس البرلمان دور الانعقاد الجارى للانتهاء من اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وعدد من مشروعات القوانين المهمة، ومنها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.



أحزاب وحركات ومجتمع مدنى



تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مساءً، الندوة الإقليمية حول "الخطاب الحقوقى فى مواجهة التطرف والغلو الدينى"، بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية لخريجى الأزهر، وبالشراكة مع وزارتى حقوق الإنسان والأوقاف اليمنيتين، وتستهدف الندوة بلورة سبل تطوير الخطاب الحقوقى المستند على معايير حقوق الإنسان، وعلى القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية الصحيحة، للتصدى لخطاب الكراهية والتحريض والعداوة والتعصب المستند على تفسيرات متطرفة للشريعة الإسلامية السمحاء، وتعزيز التعاون الإقليمى فى مواجهة ظاهرات التطرف والغلو الدينى، وتعزيز التعاون بين الأطراف المحورية فى المواجهة: الحقوقيين ورجال الدين.



ومن المقرر أن يشارك فى أعمال الندوة، محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولفيف من رموز الفكر والسياسة والحقوقيين والإعلاميين، وممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدنى المصرية والعربية.



وتعقد القوى الوطنية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة وحملة مصر مش للبيع، الساعة الواحدة ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا بحزب الدستور، لإعلان موقفها الرافض لبدء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.