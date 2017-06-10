1.8 مليار جنيه مشتريات المؤسسات الأجنبية بالبورصة

صعود البورصة 22555

المال - خاص



سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، مشتريات بقيمة 1.874 مليار جنيه، مقابل مبيعات قدرها 1.526 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، محققة صافي شرائي بقيمة 197 مليون جنيه.



وذكر تقرير صادر عن البورصة -حصلت "المال" على نسخة منه- أن تعاملات المستثمرين العرب سجلت صافي بيعي بقيمة 82.7 مليون جنيه، مقابل صافي شرائي للمستثمرين المصريين بقيمة 110.5 مليون جنيه.



وتوقعت تقارير فنية صادرة عن شركات تداول للأوراق المالية، استمرار تحركات البورصة بشكل إيجابي، خلال الأسبوع الحالي، وبقاؤها أعلى القمة التاريخية المسجلة عند مستوى 13545 نقطة، لتختبر مستويات جديدة عند 13800 و14000 نقطة، على الأجل القصير.