192.77 دولار للطن أقل سعر تلقته مصر بمناقصة للقمح الروسى

قمح

خالد بدر الدين



أعلن تجار أن أقل سعر فى مناقصة طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر لشراء قمح اليوم السبت بلغ 192.77 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) لتوريد 60 ألف طن من القمح الروسى وأنه من المقرر أن تعلن نتيجة المناقصة يوم السبت.



وذكرت وكالة رويترز أن هيئة السلع التموينية ترغب فى شراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن فى الفترة من 10 إلى 20 يوليو المقبل.



وكان أقل عرض تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر في مناقصة لشراء القمح فى نهاية مايو الماضى بلغ 191.46 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) لتوريد 60 ألف طن من القمح الرومانى.



وارتفعت أسعار تصدير القمح الروسى فى بداية الشهر الحالى للأسبوع الثالث على التوالي نتيجة استمرار المخازف بخصوص محصول الصيف من القمح الروسي والأوكراني لدرجة أن وزارة الزراعة الروسية خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها لمحصول الحبوب في البلد لعام 2017 إلى ما بين 100 مليون و105 ملايين طن بالمقارنة مع 110 ملايين فى وقت سابق وذلك بسبب الأحوال الجوية غير المواتية.



وقالت وكالة الاستشارات الزراعية الروسية (سوف إيكون) إن سعر البحر الأسود للقمح الروسي الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5 % زاد دولارا في نهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى 187.50 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).



وقدرت سوف إيكون سعر المحصول الجديد تسليم يوليو وأغسطس ما بين 173 و177 دولارا للطن بزيادة 1.50 دولار، بينما قدرت إيكار السعر عند 176 دولارا بزيادة دولارين عن الأسبوع السابق.



ولقيت أسعار القمح الروسي دعما بفضل طلب من مصر أكبر مشتر للقمح الروسي. وفي الأسبوع الماضي اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 120 ألف طن من القمح الروسي و60 ألف طن من القمح الروماني للتسليم بين الأول والعاشر من يوليو.