السلع التموينية: لن نعيد حظر الإرجوت على واردات القمح

صوامع القمح

الهيئة: حكم المحكمة 13 يونيو إجرائى وإدارى ولا علاقة له بالمواصفات

ملتزمة بمعيار 0.05% العالمى ولا عودة لزيرو إرجوت



خالد بدر الدين



أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر اليوم السبت، أنها لا تزال ملتزمة بالسماح بمستوى الإرجوت عند 0.05% فى واردات القمح لأنه معيار دولى تبنته العام الماضى بعد أن أدى حظره إلى عزوف الشركات عن المشاركة فى مناقصات توريد القمح.



وكان محامون قد قالوا لرويترز إنهم علموا من مصدر رفيع فى محكمة مصرية أنها ستصدر حكما هذا الأسبوع يلغى قرارا حكوميا بنقل تبعية فحص المحاصيل الزراعية الاستراتيجية إلى وزارة التجارة من إدارة الحجر الزراعى مما يعيد عمليا تطبيق حظر الإرجوت أى سياسة زيرو إرجوت.



لكن أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة قال لرويترز إن حكم المحكمة إجرائى وإدارى ولا علاقة له بالمواصفات وإن الهيئة توصلت إلى هذا بعد مشاورات مع وزارة الزراعة ولذلك فإن الحكم القضائى الذى سيصدر هذا الأسبوع والذى قد يلغى نظام التفتيش الغذائى الجديد لن يعيد فرض حظر على فطر الإرجوت فى واردات القمح.



وإذا أصدرت محكمة مصرية يوم 13 يونيو الحالى قرارا يعيد العمل بسياسة عدم السماح بأى نسبة من فطر الإرجوت فى واردات القمح فإن الضبابية ستعود من جديد لتحيط بالشركات التى تريد بيع القمح لمصر أكبر مستورد للقمح فى العالم.



وألغت مصر العام الماضى حظرا على الإرجوت الشائع فى الحبوب فى واردات القمح بعدما تسبب فى تعطيل المناقصات فعليا بسبب عزوف شركات التجارة عن المشاركة حيث تقول إن خلو القمح من الإرجوت شرط يستحيل تطبيقه.

وبدلا من ذلك تبنت مصر معيارا دوليا شائعا يسمح بنسبة لا تزيد على 0.05% من الإرجوت وأعادت هيكلة منظومة الفحص لتنقل تبعية فحص الواردات الزراعية الاستراتيجية من الإدارة المركزية للحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة التى تؤيد حظر الإرجوت إلى وزارة التجارة.



وكان تجار حبوب قالوا إن سياسة عدم السماح بأى نسبة من الإرجوت تجعل التعامل مع مصر أمرا محفوفا بمخاطر جمة فى ضوء التكلفة التى قد يتكبدونها إذا تم رفض الشحنات لدى وصولها كما قال تاجر ألمانى "ما يقلقنى هو أن هذا القرار قد يؤدى إلى عودة الضبابية وتعطيل واردات القمح المصرية بعد أن كاد الوضع يعود لطبيعته".



ومع ذلك يرى محمد زكى أحد مفتشى الحجر الزراعى الذى أقام دعوى قضائية قرار نسبة لا تزيد على 0.05% من الإرجوت سمح بدخول أشياء بمستويات تضر الناس مثل فطريات الارجوت والامبروسيا والعفن الأبيض.



وأقام الدعوى القضائية مجموعة من الموظفين المعنيين بالفحص فى الحجر الزراعى بصفتهم مواطنين وليست الإدارة نفسها إلى جانب أطراف أخرى بعضها على صلة بوزارة الصحة التى تشارك أيضا فى عمليات التفتيش وقال المفتشون المشاركون فى الدعوى إن النظام الجديد يجرد إدارة الحجر الزراعى من سلطتها بشكل غير قانونى ويسلمها إلى هيئة تابعة لوزارة التجارة تفتقر للإمكانات الكافية للإشراف على عمليات التفتيش مما يسمح بدخول ملوثات خطيرة ضارة بالزراعة وصحة الإنسان.