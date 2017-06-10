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اقتصاد وأسواق
قابيل: بدء تشغيل مجمع مرغم للبلاستيك خلال 9 أشهر
السبت 10 يونيو 2017 01:18 م
طارق قابيل 2
أخر الأخبار
طارق قابيل 2
أحمد اللاهونى
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن بدء التشغيل والإنتاج الفعلى لوحدات مجمع مرغم الجديد خلال 6 الى 9 أشهر.
وقال خلال كلمته باحتفالية تسليم خطابات تخصيص 90 وحدة اليوم، إن اقامة اول مجمع متكامل للصناعات البلاستيكية بأسس علمية حديثة يعد انجازاً كبيراً ونقلة نوعية على طريق تشجيع القطاع الخاص الصناعى والذى تمثل فيه الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر الشريحة الاعظم، لافتا الى أن المجمع يقدم نموذجاً عصرياً متكاملاً لإستراتيجية تأهيل وإدارة وتسويق وتنمية المجمعات الصناعية وجلب التكنولوجيا العالمية الحديثة لانتاج منتجات فائقة الجودة قادرة على المنافسة فى السوقين المحلية والعالمية.
وزارة الصناعة والتجارة
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