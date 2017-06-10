وزير الاتصالات: إتاحة برامج مبادرة رواد المستقبل بالمجان‎

ياسر القاضى وزير الاتصالات 66

المال - خاص



وافق المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إتاحة كل البرامج التدريبية للمبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجى والمعروفة باسم "رواد تكنولوجيا المستقبل" بالمجان وبدعم كامل 100% ولكل الفئات المستهدفة فى المبادرة.



وقال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " اليوم فى بيان صحفى، إن مجلس إدارتها أقر خلال اجتماعه الأخير مقترح اللجنة التنفيذية للمبادرة لإتاحة برامج المنحة لجميع المتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الإلكترونيات بمختلف القطاعات وبالمؤسسات الربحية وغير الربحية بحيث لا تقتصر على العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



ويستفيد من برامج المبادرة طلبة الجامعات (فى السنة الثالثة والرابعة) والخريجون منذ عام 2006 سواء العاملون بالقطاع أو الباحثون عن فرص عمل أو من أعضاء هيئة التدريس من كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة فى تخصصات الاتصالات والحاسب الآلي.



وأوضحت أسماء حسني، الرئيس التنفيذى للهيئة أن اللجنة التنفيذية للمبادرة تقدمت بعدد من المقترحات لاقت قبولاً من مجلس إدارة الهيئة لما يمكن أن ينعكس إيجابا على توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة ونقل ودمج التكنولوجيا الحديثة وتطوير الكفاءات بكل القطاعات وصقلهم بمهارات وتكنولوجيا المستقبل بما يسهم فى تحسين الخدمات وتلبية الطلب المحلى والعالمى على المواهب المصرية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستخدام منهجيات التدريس المبتكرة.



هذا ويمكن تسجيل التقديم فى المبادرة من خلال الموقع الالكترونى www.ntl.gov.eg، وتمنح مكافأة 1000 جنيه لكل طالب يستكمل ويجتاز البرنامج التدريبى بنجاح.



وطبقاً لإحصائيات مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بالهيئة، تصدرت اهتمامات المتدربين والمشتركين بالمبادرة الدورات التدريبية الخاصة بتطوير تطبيقات المحمول على نظام "أندرويد"، وتطوير وإنشاء المواقع الإلكترونية، والتسويق الرقمى، ودورات أمن المعلومات.



وأشارت الاحصائيات الأولية للمبادرة إلى انضمام 700 متدرب من 20 محافظة للدورات التدريبية والمقدمة على منصات التدريب الإلكترونية العالمية مثل Cousera، وEdx، وUdacity.



وتحتوى البرامج التدريبية على 25 برنامجا، تمتد غالبيتها لـ 6 شهور، فى مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتطوير البرمجيات، والأنظمة المدمجة ومنها إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وأمن المعلومات، بالإضافة الى برامج تدريبية فى مجالات التخطيط الاستراتيجى وريادة الأعمال.