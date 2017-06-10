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استثمار
وزير الصناعة يسلم 90 وحدة لمستثمري مرغم للبلاستيك
السبت 10 يونيو 2017 12:54 م
مرغم
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الصناعية
أحمد اللاهوني:
سلم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت 90 وحدة من وحدات مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية للمستثمرين، بحضور المحافظ محمد سلطان، وياسر المغربي، مستشار وزير الصناعة للمشروعات.
ويبعد مجمع مرغم لصناعات البلاستيكية بنحو 37 كم عن مدينة الإسكندرية ويضم 180 وحدة بمساحة 100 متر و60 وحدة بمساحة 200 متر، ، بإجمالي مساحة 25 فدانا، ويبلغ عدد المصانع 240 مصنعا جميعها موجهة للشباب.
وأتاح البنك الأهلى قروضا للحاصلين على الوحدات تصل إلى 5 ملايين جنيه، بفائدة متناقصة 5% والسداد على 7 سنوات، وتوصلت وزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لتقديم المواد الخام لمصانع مجمع الصناعات البلاستيكية بسعر التكلفة، على أن يكون طرح المصانع بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة.
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
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