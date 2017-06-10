EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.97
البنك المركزى المصرى
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4670.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
شهادة إيداع هيرمس تحتل صدارة الـgdr's خلال أسبوع
السبت 10 يونيو 2017 12:45 م
البورصة المصرية شعار
أخر الأخبار
البورصة المصرية شعار
أسماء السيد:
أنهت شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة "لندن" تعاملاتها الأسبوع الماضي على تباين في أدائها والذى غلب عليه الصعود بشكل أكبر، فيما كان التراجع الوحيد من نصيب شهادة إيداع شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية بنسبة 2%.
وتراجع إغلاق شهادة "إيديتا" للصناعات الغذائية لتغلق أمس، عند 5.20 دولار مقارنة بـ 5.31 دولار الأسبوع المنقضي بنسبة تراجع بلغت 2%، بالتزامن مع تراجع السهم في البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3.6%.
فيما ارتفعت شهادة إيداع "المجموعة المالية "هيرمس" لتغلق عند نحو 2.72 دولار مقارنة بإغلاق الأسبوع المنقضي عند 2.62 دولار صاعدة بنسبة 3.6%، كما ارتفع اداء السهم في البورصة المصرية بنسبة 0.77%.
كما صعد أداء شهادة ايداع "التجاري الدولي" لتسجل 4.55 دولار مقارنة بإغلاقها الأسبوع المنقضي عند 4.45 دولار بصعود 2.2% بالتزامن مع صعود السهم في البورصة المصرية بنسبة 0.70% .
وعلى صعيد الثبات، فقد أبقت شهادة إيداع "اوراسكوم للإعلام والتكنولوجيا" على نفس إغلاقها عند 0.30 دولار وهو نفس مستوى الإغلاق منذ 11 إبريل.
وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على صعود جماعي، حيث سجل المؤشر الرئيسي "egx30" 13683 نقطة صاعدًا بنسبة 1.61%، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.38% عند 609.9 نقطة، كما صعد "egx100" الأوسع نطاقًا عند 1435 نقطة بنسبة 4.8%، ونظيره "egx50" متساوي الأوزان بنسبة 2% عند 2095 نقطة.
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا