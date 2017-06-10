شهادة إيداع هيرمس تحتل صدارة الـgdr's خلال أسبوع

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أسماء السيد:



أنهت شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة "لندن" تعاملاتها الأسبوع الماضي على تباين في أدائها والذى غلب عليه الصعود بشكل أكبر، فيما كان التراجع الوحيد من نصيب شهادة إيداع شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية بنسبة 2%.



وتراجع إغلاق شهادة "إيديتا" للصناعات الغذائية لتغلق أمس، عند 5.20 دولار مقارنة بـ 5.31 دولار الأسبوع المنقضي بنسبة تراجع بلغت 2%، بالتزامن مع تراجع السهم في البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3.6%.



فيما ارتفعت شهادة إيداع "المجموعة المالية "هيرمس" لتغلق عند نحو 2.72 دولار مقارنة بإغلاق الأسبوع المنقضي عند 2.62 دولار صاعدة بنسبة 3.6%، كما ارتفع اداء السهم في البورصة المصرية بنسبة 0.77%.



كما صعد أداء شهادة ايداع "التجاري الدولي" لتسجل 4.55 دولار مقارنة بإغلاقها الأسبوع المنقضي عند 4.45 دولار بصعود 2.2% بالتزامن مع صعود السهم في البورصة المصرية بنسبة 0.70% .



وعلى صعيد الثبات، فقد أبقت شهادة إيداع "اوراسكوم للإعلام والتكنولوجيا" على نفس إغلاقها عند 0.30 دولار وهو نفس مستوى الإغلاق منذ 11 إبريل.



وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على صعود جماعي، حيث سجل المؤشر الرئيسي "egx30" 13683 نقطة صاعدًا بنسبة 1.61%، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.38% عند 609.9 نقطة، كما صعد "egx100" الأوسع نطاقًا عند 1435 نقطة بنسبة 4.8%، ونظيره "egx50" متساوي الأوزان بنسبة 2% عند 2095 نقطة.