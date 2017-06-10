2.2 مليار دولار حجم سوق شبكات الاتصال بالإنترنت عالميا‎

شبكة الإنترنت

المال - خاص:



كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية "آى دى سى" عن تراجع سوق شبكات الاتصال بالإنترنت عالميا خلال الربع الأول من 2017 بنسبة بلغت 0.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل 2.15 مليار دولار.



وقال التقرير إن مبيعات الشبكات الخاصة بالشركات خلال الثلاث شهور الأولى من العام الحالى نمت بنسبة 4.4% لتصل إلى 1.24 مليار دولار ، و8.6% سنويا بسبب المبادرات التى تتبناها الحكومات بشأن التحول الرقمى.



وأوضح التقرير أن الشبكات التى تدعم موجة الترددات 802.11 تمثل نحو 70.9% من اجمالى مبيعات وحدات الاتصال اللاسلكية بالإنترنت، بينما تراجع حجم سوق الشبكات للافراد بنسبة بلغت 7% ليصل إلى 913 مليون دولار

وأضاف أن سيسكو جاءت فى المركز الأول بحصة سوقية 43.4%، تلتها آروبا بـ 16.2% ، ثم 6.1 % لـ Ubiquiti.