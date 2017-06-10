تأجيل الحكم على المتهمين باغتيال المستشار بركات لـ17 يونيو

محكمة

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحي الروينى، وخالد حماد، مد أجل النطق بالحكم ضد 67 متهمًا 51 محبوسًا بينهم متهمة وزوجها، في القضية المعروفة إعلاميا "اغتيال الشهيد هشام بركات"، النائب العام السابق لجلسة 17 يونيو، لاستكمال المداولة مع استمرار حبس المتهمين.



يذكر أن المحكمة بدأت جلساتها في 14 يونيو 2016، واستمرت محاكمة المتهمين على نحو 36 جلسة واستجابت المحكمة لجميع طلبات هيئة الدفاع من سماع شهود الإثبات 115 شاهدا بخلاف شهود النفي وعددهم 20 شاهدا، كما استجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع من إحضار الأطباء الشرعيين لسماع أقوالهم كطلب الدفاع، كما استمعت المحكمة إلى أقوال شهادة أطباء مستشفى النزهة الدولي وقامت المحكمة بمناقشاتهم حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة، وأودعوا قفص الاتهام وترقبوا وصول هيئة المحكمة.