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سيـــاســة
زراعة البرلمان: تعدد الوسطاء سبب زيادة سعر البيض
السبت 10 يونيو 2017 11:36 ص
وزارة الزراعة
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وزارة الزراعة
ياسمين فواز:
نفى النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان مانشرته أحد المواقع الإخبارية بشأن تكذيبه لتصريحات الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، بأن الأعلاف سبب ارتفاع أسعار البيض وليس تعدد الوسطاء.
وأكد موسى فى بيان صحفى، أنه صرح بأن ارتفاع أسعار البيض يأتى بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى زيادة عدد الوسطاء والحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن منتجى بيض المائدة اتفقوا مع وزارة التموين على تسليم البيض بـ34 جنيه للكرتونه بدون وسطاء بدلا من 45 جنيه للكرتونة.
وزارة الزراعة
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